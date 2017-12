hupetrol: minőségi osztrák üzemanyagot tankolhatunk az Etelka soron

– Minőségi osztrák üzemanyagot forgalmazunk, csakúgy, mint a tulajdonunkban lévő csongrádi OMV-kúton és a legkésőbb január közepén nyíló mindszenti töltőállomásunkon – mondja Barta Berényi Péter, a Hungária Petrol Kft. kútvezetője, hozzátéve, kizárólagos szállítási szerződésük van az OMV Hungáriával. Az üzemanyag többféle logisztikai megoldással Ausztriából érkezik a töltőállomásra.Az ügyfelek az Etelka soron a normál, adalékkal ellátott üzemanyagok mellett prémium termékeiket is megtalálják: népszerű a magasabb teljesítményt és alacsonyabb fogyasztást biztosító Maximum 95 és a Maximum Diesel. Az utóbbi alpesi kiadása mínusz 30 fokig garantálja az indítást, amire télen nagy szükség van, hiszen mínusz 10 fok körül zavarossá válhat a normál gázolaj, mínusz 20 foknál pedig már dermedhet is. És ha már a hidegnél tartunk, a fagyálló hőmérsékletének ingyenes ellenőrzését kérhetjük a kút szakembereitől, nehogy meglepetés érjen bennünket.

A töltőállomás shopjában minden télire szükséges eszközt: szélvédőmosó és fagyálló folyadékot, jégoldót, illetve egyéb felszerelést megtalálunk, de kenőanyagokból is nagy a választék. Vehetünk újságot, édességet, üdítőt és szeszes italt, külön büszkék minőségi boraikra. Aki tehát bármikor elfelejtkezik az ajándékvásárlásról, az utolsó pillanatban az Etelka soron még bepótolhatja.További aktualitás, hogy a hamarosan épülő uszoda kapcsán kialakítandó hatágú körforgalom kutat érintő előkészítő munkái megkezdődtek az Etelka soron. A kiszolgálás zavartalan, de forgalomtechnikai változások várhatóak az éppen aktuális építési munka miatt, melyről a helyszínen mindig tájékoztatást adnak a Vásárlóknak. Részletekben lesznek kisebb-nagyobb építkezések egészen a jövő év végéig, de ezt úgy oldják meg, hogy egyetlen órára se kelljen bezárniuk a 10 éve éjjel-nappal nyitva tartó töltőállomást, tudtuk meg.

(X)

Az LPG autógázt is kínáló kút szolgáltatásai között minden klasszikus megtalálható, kezdve a hosszú évek óta nagyon népszerű kézi autómosással – itt a 70 másodperc 100 forintos áron igazán versenyképes. Kocsinkat kiporszívózhatjuk, a kerekeket felfújhatjuk, ha szükséges. Koszos szélvédőnket is lemoshatjuk, míg folyik az üzemanyag az autónkba, bár ezt nem szokták hagyni amunkatársai, és felajánlják a segítségüket, így mire fizettünk, zavartalan a kilátás.– Bár jellemzően a lakossági ügyfelekre építünk, flottamegoldásokat is kínálunk – mondja a mindenkinek kellemes ünnepeket kívánó Barta Berényi Péter, hangsúlyozva, hogy a fuvarozóknak és az agrárvállalkozásoknak is biztosítanak üzemanyagkártyát, valamint egyedi, személyre szabott ajánlatot. Délmagyarország- és bármely EDC-logós hűségkártyát is elfogadnak, mellyel 8 Ft/l kedvezmény érhető el.– Szeged, Etelka sor 13.