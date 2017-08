Huszonöt éve segítenek, ha bútorról van szó

– A vásárlók igényeinek teljes körű és személyre szabott kiszolgálásának, megbízhatóságunknak, rugalmasságunknak és persze a minőséghez passzoló jó árainknak köszönhetjük, hogy mai napig stabil partnerei lehetünk a szegedieknek – foglalta össze Papp Tibor, a Papp Bútorház egyik tulajdonosa, minek köszönhető, hogy idén már a 25. születésnapját ünnepelheti a széles bútorkínálattal rendelkező áruház. A cég indulásakor a hétköznapi családi igények kielégítésére koncentrált, később azonban a lakberendezési igények és a divat változásaival együtt folyamatosan bővült a termékkínálata.

Ahhoz az elvhez viszont a mai napig ragaszkodnak, hogy hozzáértő, jó szándékú segítséget nyújtsanak a vevőknek a nekik megfelelő bútorok és azok tartozékainak kiválasztásában, legyen szó bútorszövetről vagy bármi másról. Mivel a bútorok világában a legtöbben jó esetben is csak „műkedvelőként" mozgunk, a megbízható tanácsok igencsak jól jönnek, ha sokáig szeretnénk egy kanapét, egy étkezőasztalt, egy szekrényt vagy egy gardróbot használni – és ne a gond legyen velük, hanem kényelmesebbé tegyék az életünket.

Elérhetőségeink:



Szeged, Vásárhelyi Pál u. 3-5.

Telefon: (62) 542-165

Hódmezővásárhely, Andrássy u. 27.

Telefon: (62) 244-662

www.pappbutorhazak.hu

Tel.: +36-30/456-6005



Üzleteink nyitvatartása:

Hétfő–péntek: 900–1700

Szombat: 900–1300

A Papp Bútorháznál ráadásul nemcsak egy-egy bútort kínálnak jó áron, hanem a teljes választékban ezt a szempontot érvényesítik. Mivel az üzletből egy komplett háztartás is berendezhető a konyhától a nappalin át a hálószobáig, összességében is kifizetődő náluk válogatni. Fontos hangsúlyozni, hogy az üzlet tulajdonosai piacismeretükre és rutinjukra támaszkodva csak megbízható, főként magyar gyártókkal, beszállítókkal állnak kapcsolatban, így nem fordulhat elő, hogy egy-egy bútoralkatrész ne legyen beszerezhető, vagy hónapokig várassák a vevőt csere, méretre igazítás vagy éppen javítás miatt.Gyorsaságukra jó példa, hogy egy konyhát például a vevő elképzeléseinek, illetve a hely méretének és adottságainak megfelelően akár 20 perc alatt megterveznek. Ha a vásárló kiválasztja a neki tetsző elemeket, azokat akár méretre is alakítják, és már csak hátra kell dőlnie, hogy várja a szakembereket, akik összeállítják azt az otthonában. A kínálatot tekintve már a 100 000 forint alatti kategóriában is lehet találni használható méretű és divatos szín-összeállítású konyhákat, amelyekre ráadásul nem kell heteket vagy akár egy hónapot is várni, mire elkészül.