Idő van! Most első a biztosítás!

Elsőbiztosítás Kft.

6722 Szeged, Dáni u. 6.

Telefon: +36 30 7733 300

E-mail: iroda@elsobiztositas.hu

www.elsobiztositas.hu 6722 Szeged, Dáni u. 6.Telefon:E-mail:

(X)

A 2007 óta működő szegedi. 35 ezer ügyféllel, havi több mint kétezer megkötött szerződéssel, közel 200 közvetítő partnerrel, 14 alkalmazottal, folyamatosan fejlődő automatizált háttérrel és épülő CRM rendszerrel felvértezve minden ügyfél igénynek eleget tesz.A fiatalos lendület a csapat életkorából, rugalmasságából ered, melyhez hozzátartozik az Elsőbiztosítás Kft. ügyfélorientált szemlélete is: a maximális kiszolgálás érdekében külön ügyfélszolgálattal is rendelkező tágas szegedi belvárosi irodájuk ajtaja minden munkanap reggel 8-tól 17 óráig nyitva áll.Olyanokkal, akik maximális szakmai tudással rendelkeznek valamennyi biztosítási módozat tekintetében, legyen az a gépjárműhöz kapcsolódó casco vagy kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, a vagyonbiztosítások körébe tartozó lakás-, illetve kis- és középvállalkozásoknak szóló biztosítás, a nyugdíj- és kockázati biztosításokat felölelő életbiztosítás.Olyanokkal, akik meglévő ügyfeleik kezét nem engedik el, mert bizalomra épülő, személyes kapcsolatot ápolnak velük.Olyanokkal, akik úgy gondoskodnak a hozzájuk fordulókról, hogy minden terhet levesznek vállukról – legyen az kárrendezés, biztosítóváltás, kockázatkezelés.Profizmusuk egyben küldetésük is, mely egyenes utat mutat a folyamatos fejlődés és versenyképesség felé, megteremtve ezzel a hosszú távú ügyfélkapcsolat lehetőségét. Hisznek abban, hogy az ügyfél-elégedettség alapja az igények szerinti gyors, rugalmas kiszolgálás. Az egyes korosztályok eltérő kiszolgálási igényeihez alkalmazkodva biztosítanak egyszerű, gyors szerződéskötési folyamatot, szakértői támogatást, illetve bizalomra és személyes kapcsolatra épülő tanácsadást.Bár fő területük sokáig az egyedi és flotta gépjármű-biztosítás volt, ma már az ajánlatadói csoportjuk által felmért igények alapján minden biztosítási módozatra vonatkozó, teljes körű biztosítási tanácsadást nyújtanak ügyfeleiknek. Éppen ezért a nagy szakmai hozzáértést igénylő módozatok személyes értékesítésére külön tanácsadói hálózatot építettek ki.Az Elsőbiztosítás Kft. egy olyan innovatív, komplex szolgáltatást nyújtó, minden területen a maximumra törekvő alkuszcégként foglalja el helyét a szolgáltató szektor régiós, sőt országos térképén is, akit nem lehet kikerülni.Önnek sem érdemes!