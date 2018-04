Így kell egy jót tankolni!

a legjobb

Minden üzemanyag Ausztriából érkezik.



A segítség az orrunk előtt van: a műszerfal üzemanyagszint-jelzőjére rajzolt kútoszlop jobbra vagy balra mutató nyila elárulja, az autó melyik oldalán található a tanksapka. Ha ezt sikerült kinyitni, autónk és pénztárcánk érdekében már csak azt kell eldönteni, melyik töltőpisztolyt emeljük le a kútoszlopról.Az Etelka soron választhatunk normál, adalékkal ellátott üzemanyagokat, vagy haminőségre utazunk, prémium termékeket is.A Maximum Diesel és a Maximum 95-ös benzin a nagyobb teljesítményt és az alacsonyabb fogyasztást garantáló speciális, helyben hozzáadott adalékanyagainak köszönhetően – a normál üzemanyagokkal összehasonlítva – hosszú távon gazdaságosabb megoldást nyújtanak, még ha pár forinttal többe is kerülnek – magyarázza Barta Berényi Péter, akútvezetője.Az 1991 óta működő, tavaly május óta hupetrol néven üzemelő töltőállomásnak kizárólagos szállítási szerződése van az OMV Hungária Kft.-vel. Kiváló minőségű osztrák üzemanyagot forgalmaznak, csakúgy, mint a tulajdonukban lévő csongrádi és mindszenti OMV-kutakon is. Az üzemanyag sokszínű logisztikai megoldással Ausztriából érkezik a töltőállomásra, ahol széles körű szolgáltatásokkal, nonstop nyitvatartással várják a vásárlókat.A töltőállomáson kézi autómosó is üzemel: versenyképes áron – 100 forintért 70 másodpercig – moshatjuk le az út porát, 3 perc porszívózás pedig 50 forintba kerül. Az LPG autógázt is kínáló benzinkúton kerékfelfújásra is van mód.Az éjjel-nappal nyitva tartó shop váratlan helyzetekben segíthet ki. Az elmulasztott ajándékvásárlás minőségi alkoholválasztékkal, különleges borokkal oldható meg – elérhető áron – de az üdítőt, édességet és a hosszabb autózáshoz szükséges ropogtatni valót is leemelhetjük a polcokról. Így akkor sem kell megijedni, ha enni-innivaló nélkül, gyerekkel indultunk hosszabb útra. A fárasztó vezetéshez elengedhetetlen minőségi pörkölt kávét automata gépből vásárolhatjuk meg.Amíg ezt szürcsölgetjük, autókhoz, motorokhoz, kerti kisgépekhez, láncfűrészekhez használható kenőanyagok, illetve szélvédőmosók, autóápolási és -felszerelési cikkek között válogathatunk, vehetünk virágföldet, vagy a shopban kapható újságokat olvasgathatjuk.Az udvarias kiszolgáló személyzet igény szerint szélvédőt mos, segít a kerékfújásnál, kérésre olajszintet ellenőriz. Ha csak egyszerűen a kútkezelőnek adjuk a slusszkulcsot, a tankolásra sem lesz gondunk. Távozáskor felesleges a kulcs után kutatva zsebeinket tapogatnunk: vagy a kezünkbe kapjuk vissza, vagy az ajtózárban fog lógni. Garantált, hogy elégedetten, tiszta szélvédővel gördülünk ki a töltőállomásról.