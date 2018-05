Indul a 2018-as nyár legnagyobb hazai retro-őrülete

(X)

A fesztivál szervezői 3 impozáns zenei helyszínnel és egy extravagáns street food utcával készülnek. Az ÁRKÁD Szeged nagyszínpadon a fergeteges látványvilág és a pirotechnikai effektek hada mellett olyan 90-es és 2000-es világsztárok lépnek színpadra, mint a SNAP feat Turbo B., a Groove Coverage, a Mr President, a Captain Hollywood Project, a Real McCoy, a Fragma, a MAXX feat Linda Meek, az E-Rotic és a Pharao. A páratlan külföldi line up mellett természetesen a korszak hazai nagyágyúi sem hiányozhatnak: Kozmix, Kozsó és az Ámokfutók, V-Tech, Happy Gang, UFO, Splash, Groovehouse, Erős vs Spigiboy és a fesztivál kedvéért újra egy színpadra lépő Soho Party legendák, Náksi Attila és Betty Love.A nagymedence mögött egy igazi LED fal erdőbe csomagolt BOMBA classic house színpad adja meg az éjszakai buli ritmusát, a fedélzeten a 2000-es évek ikonikus francia DJ duója, a Pakitoval; no meg egy hadtestnyi hazai DJ-ikonnal: Sterbinsyky, Bárány, Peat Jr & Fernando, Kühl, Spy the Ghost - a teljesség igénye nélkül. A garantált házibuli hangulatot az idén extravagáns látványelemekkel megspékelt Tisza Gyöngye Garden hozza el a 90-es évek szerelmeseinek. A rendezvény VIP szekciójában a „Viszkis" látja el a házigazda szerepkörét, a Tisza Gyöngye és a BOMBA színpad közötti sétányon pedig impozáns street food parádé várja a Deja Vu Fesztivál vendégeit.Deja Vu Fesztivál - kérd el Magad otthonról!Újszegedi Partfürdő2018. június 7-8-9.Napijegyek elővételben (június 5., éjfélig): 3990 Ft, a helyszínen: 4990 FtBérletek elővételben, nagyon limitált számban (június 5., éjfélig): 10.990 Ft, a helyszínen: 14.990 FtSilver és Gold VIP bérletek: sold outNyitvatartási idő: mindennap 16:00-04:00 között