Ingatlanba fektet? Tegye félre az érzelmeit!

Az Openhouse Ingatlanközvetítő hálózat szegedi irodája négy éve segíti megbízói hatékony, céltudatos ingatlaneladását, -vásárlását, -bérlését. A jelenleg 14 munkatárssal működő iroda mára Szegeden a piacvezető, meghatározó, stabil ingatlanirodák közé tartozik. Az irodának kecsegtető jövőt jelent, hogy egyre több a visszatérő ügyfelük.







Az ingatlanba befektetők Mekkájának számít Szeged, ahol Budapest után jelenleg a legdrágább kiadó lakásokat kínálják. 1-1,5 szobás lakásokat átlagosan 74 ezer forintért lehet bérelni, 2 vagy annál több szobásokkal 100 ezer forinttól fölfelé kell kalkulálni. Az itt tanuló diákságot elegendő számú albérlettel kiszolgálni nem tudó egyetemi városban az egyébként is magas ingatlanárakkal is számolni kell. És a jó lakásokért zajló versenynek még nincs vége!A kihirdetett egyetemi pótfelvételi eredmények után ugyanis sokan most keresgélnek lakást, de az csak ősszel derül ki, jól választottak-e: ha nem, indul az újabb kutatómunka. Meszlényi Tamás, az Openhouse Ingatlanközvetítő hálózat szegedi irodájának tulajdonosa szerint hasznos, ha több bérlő esetén névre szóló bérleti szerződés születik, így elkerülhető a bonyodalom.A befektetők örülhetnek: a 2019 végéig garantáltan 5 százalékos építési áfának köszönhetően a tovább növekvő ingatlanárak a bérleti díjak emelkedését is jelentik, ezért ma már egy panellakás megvásárlása is biztos üzletet jelent. Ha a jó helyen lévő lakás, épület állaga nem indokol felújítást, egy régi, renoválásra szoruló, többszobás, régi polgári lakáshoz képest lényegesen könnyebb a megtérülés. A diákok a belvárost, Móravárost és az olcsóbb Tarjánt kedvelik leginkább, itt érdemes befektetni.Még ha az eladó meggyőződéssel bizonygatja is ingatlanja alacsony rezsijét, inkább a szemünknek higgyünk – javasolja Meszlényi Tamás. Segíthet az energetikai tanúsítvány, de az előző év rezsiszámláit érdemes elkérni az eladótól. Ebből feketén-fehéren kitűnik, mennyit kell gázra költeni, szükség van-e a beruházást jelentő fűtéskorszerűsítésre.A legjobb, ha egy ingatlanszakértő jelen van a lakásszemlén, sőt, már a keresgélést is az ő tanácsai szerint kell kezdeni, mert segít a tudatos döntésben. Például egy kisgyermekes családnak nem biztos, hogy egy egész életükre szóló kertes házban kell gondolkodni, hiszen a kirepült gyerekek után a ház két emberre nagy és nehezen fenntartható lesz.A legjobb megoldásnak az új építésű ingatlan vásárlása bizonyul – akár saját részre, akár befektetésnek szánjuk. Drágább, de legalább 10 évig biztosan nem kell rá költeni, értéktartó és alacsony fenntartású. A téglalakásnál olcsóbb a könnyűszerkezetes megoldás: energetikailag olcsóbban érhető el a jó hatásfok, főleg a passzív házaknál.