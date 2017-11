Ingyenes rendezvény keretében mutatják be a jövő technológiáit Szegeden

A SzeBIT november 22-én 9-től 17 óráig várja a látogatókat az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban.

A házigazda

A PC Trade Systems már ma a jövő technológiáit hordozó megoldásokat kínálja, tisztán látja az IT széles világán belül azon területeket, ahol üzleti partnereivel együttműködve a legnagyobb hozzáadott értéket tudja nyújtani, miközben segíti ügyfeleit a mindennapi működésben, a problémák megoldásában.

A szakma csúcsrendezvényén, a hannoveri CEBIT-en megismert újdonságokat a nagy gyártók a 15. születésnapját pontosan e napon ünneplő PC Trade Systemsnek köszönhetően mutatják be.A kiállítók (HP, Fujitsu, Acer, Epson, Microsoft, TPLINK, Legrand, Kvazar, Mozaik, PC Trade Systems) standján ott lesznek egyebek között az ultrakönnyű notebookok, az új generációs VR-szemüvegek, de az előadásokon és a tematikus workshopokon szó lesz a mesterséges intelligenciáról, a digitális forradalomról, az IT-biztonságról, a legújabb üzleti megoldásokról és még sok mindenről, ami a negyedik ipari forradalmat kézzel foghatóvá teszi.– Célunk, hogy ne csak elszenvedjék, hanem meg is értsék ezeket az emberek – fogalmaz Tóth Gábor, a PC Trade Systems ügyvezető igazgatója, hozzátéve, azzal a szándékkal kérték fel partnercégeiket, hogy legyenek ebben társak. Hangsúlyozzák, nem vásárra, termékbemutatóra invitálják a látogatókat, a cégvezetőket, a döntéshozókat, az egyetemi hallgatókat és a diákokat Szegedről, Magyarországról, valamint a környező országokból – elsősorban Szerbiából és Romániából –, hanem egy olyan ingyenes és színvonalas rendezvényre, amely a jövőbe mutat.Az egyik workshopon például az Acer a jövő tantermét rendezi be, a szegedi Mozaik Könyvkiadó pedig saját interaktív oktatási tábláját mutatja be. A jövő nyomtatástechnológiájáról az Epson szakértője tart előadást, de a házigazda is hallatja hangját az IT-biztonság témakörében. Szegvári Gábor arról beszél, mennyire ki vagyunk téve az informatikai támadásoknak, és mit lehet tenni ezek ellen.A szervezők sokféleképpen aktivizálják a látogatókat, érdeklődőket, ezek között lesz egy online kérdőív is. Ennek kitöltője lemérheti digitális felkészültségét, valamint naprakész információkat kap a válaszok aktuális helyzetéről. Egyebek között arra kíváncsiak, mikorra lesznek önvezetők az autók. Mert ez is ott van a jövő technológiái között, ami már nem is olyan távoli. Nem véletlenül választották a rendezvény szlogenjének azt, hogy „Szegedre jönnek a jövő technológiái".A PC Trade Systems az elmúlt másfél évtizedben a szakmán túl ismert lett közéleti szerepvállalásairól is, ennek sorába illeszkedik, hogy az esemény napján laptopokat adnak át az Ágota Alapítvány szegény sorsú gyermekeinek. Ők is a jövő zálogai.A kiállításról, az előadásokról és a work­shopokról az esemény honlapján, a-n olvashat részleteket.