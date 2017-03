Interjú Kovács Lázár sztárséffel

– A közétkeztetés igazi kihívás: napról napra, naponta akár többször is, a legkülönbözőbb ízlésű és életkorú embereknek, megfizethető áron, nagy adagszámban kell minél inkább teljesebb, egészséges ételeket készíteni. Séfként és többgyermekes apukaként is nagy figyelmet fordítok a gyerekek egészséges táplálkozására, hiszen ezáltal jobban teljesítenek az iskolában és kevesebbet hiányoznak különböző betegségek miatt – és nem utolsósorban jobban is érzik magukat. Ahogy nem mindegy, hogy mit kap enni a gyermekünk az óvodában, iskolában, ugyanúgy nem mindegy, hogy mit eszik otthon. Hiába csökken a menzákon felszolgált ételekben a só és a cukor mennyisége, ha az iskolai büfékben vagy otthon az egészséges táplálkozás elveit figyelmen kívül hagyó ételeket fogyasztanak a gyerekek. A reform csak akkor lehet sikeres, ha a gyerekek, a szülők, a pedagógusok és a közétkeztetők együttműködnek.– Mióta rendelet szabályozza a bölcsődékben, óvodákban és az iskolákban felszolgált ételeket, sok minden változott. A-n futó, „Élj könnyebben" kampányban azon dolgozom, hogy segítsem a szülőket, hisz fontos, hogy a maguk eszközeivel támogassák a kampányt. A szülői minta, az otthonról hozott szokások jelentős befolyással bírnak a gyerekek ízlésére. Az egészséges életmóddal kapcsolatos attitűd kialakulásáért legnagyobb mértékben a gyermekkorban otthon látott pozitív szülői minta felelős. Nekem részben az ízlésformálásban lehet szerepem. Nem könnyű változtatásokat elérni ott, ahol a szülők nem fordítanak kellő figyelmet a saját táplálkozásukra. Sokan mind a mai napig azt gondolják, hogy az egészséges táplálkozás drága és számukra elérhetetlen – holott egy kis odafigyeléssel, tudatos vásárlással egészségesebb alapanyagokat tudnának beszerezni anélkül, hogy nőnének az étkezésekre fordított havi költségeik.– Ha jól emlékszem, forrtak az indulatok, szülők, pedagógusok és a közétkeztetők egyaránt elégedetlenek voltak. Nem tudom, ki volt hangosabb! Fontos tudni, hogy az ellátást végző cégek hozzáállásán nagyon sok múlik. A felszolgált ételek megítélése soha nem lesz egységes, a gyerekek ízlését befolyásolja azt, hogy otthon miként vélekednek az ételekről. Mindig akad olyan gyerek az osztályban, akinek éppen nem ízlik és ennek hangot is ad.– Fontos lenne, hogy a gyerekek az érettségiig megtanuljanak legalább 8-10 fajta ételt önállóan elkészíteni, és itt nem a mirelit ételek felmelegítésére, hanem a friss zöldségek és húsok elkészítésére gondolok. A tanítás indulhat például a zöldségek, gyümölcsök, fűszerek felismerésével, hisz azt, amit nem ismer, felnőttként sem fogja megvenni, megenni. Éppen ezért fontos lenne, hogy minél több iskolában legyen tankonyha. Az sem ártana, ha az ételkészítés is a kötelező tananyag részévé válna. (Egy jó példa: Iskolában FŐ az egészség komplex tankonyha program – bővebb információért!) Az országot járva számos helyen tartottam már bemutatókat, ha lehetőséget kapok rá, akkor igyekszem tippeket, trükköket, praktikákat mutatni a szülőknek. Fontos, hogy legyenek olyan fórumok, ahol a szülők kérdezhetnek – ez egy hosszú folyamat, még nagyon az elején járunk.– De példát lehet mutatni! Az iskolában egy fűszerkert létrehozása/gondozása jó „trükk" ahhoz, hogy a gyerekek számára vonzóvá tegyük az egészséges táplálkozást. Példaértékű lehetne, ha az az iskola diákjai a konyhás nénikkel közösen gondoznák a kertet, majd a friss fűszerekhez illő ételeknél fel is használhatnák azokat. A magam eszközeivel törekszem elérni azt is, hogy a menzán felszolgált ételek tálalása is megfeleljen a gyerekek igényeinek, hisz a „szép étel finomabb"! Sokan nem is gondolják, hogy az étkezés körülményei milyen jelentőséggel bírnak a hétköznapok során, egy tiszta, rendezett, szépen dekorált ebédlő önmagában elégedettségre ad okot. Számtalan lehetőség van, magam tapasztalataimból tudom, a szülők mozgósíthatók, csak kell egy alaposan átgondolt iskolai kezdeményezés.– Pár éve számos tradicionális magyar étel receptjét dolgoztam át úgy, hogy a jelenkor konyhaművészeti kívánalmainak megfelelően alacsonyabb energiatartalommal, könnyebben és kevesebb idő alatt legyenek elkészíthetők. Például, ha a rántott húst nem bő olajban, hanem sütőben, olajpermettel sütjük meg, ropogósabb lesz, és nem tocsog majd a zsírban vagy az olajban. A most véget ért TOP 50 menzaételt kereső kampány végeredménye nem okozott túl nagy meglepetést, a listán szereplő ételek felelnek meg leginkább a hazai közízlésnek.– A gyerekkel mindenféle zöldséget, gyümölcsöt turmixolunk össze. Nincsenek kimondott kedvenc ételeink, a változatosságra törekszünk, az éppen aktuális szezonális alapanyagok felhasználásával.Nincs a TOP 50-es listán, mégis „bátran vállalom": a spenót, mindenféle formában! (X)