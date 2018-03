Ivóvízminőség-javító program Szegeden és Algyőn

(X)

A Szegedi Vízmű Zrt. éjjel-nappal hívható telefonszámai:

62/420-155 • 06-80/828-882 • 62/558-855

A tisztítandó vízben kialakuló vasas pelyhekhez kötődő arzén eltávolítása egyszerű szűréssel történik, az ammóniumvegyületek klóradagolással és az azt követő aktívszenes szűréssel csökkennek a határérték alá.A víztisztítási technológia megfelelő működéséről, a tisztított víz minőségéről az érdeklődők meggyőződhetnek a víz világnapjához kapcsolódó nyílt napi programon.A hasonló víztisztítási technológiák működtetési tapasztalatai alapján várható volt, hogy a megváltozott kémiai összetételű víz miatt – a csővezetékekben létrejött természetes lerakódások feloldásával egy fokozott tisztulási folyamat indul el – vízminőségi problémák (íz-, szín- és szagproblémák) jelentkeznek majd a közel 700 km hosszú ivóvízhálózaton.Az elmúlt hónapok üzemeltetési tapasztalatai azt mutatják, hogy a várható módon zajlik a hálózat tisztulása, a Vízműhöz beérkező panaszok, bejelentések száma jelentősen csökkent, ma már minimális a színprobléma, a kellemetlen szag miatti bejelentések is csak lokálisan, kisebb körzetekben fordulnak elő.A Szegedi Vízmű a hibabejelentések alapján azonnal intézkedik (pl. a vízbekötések, illetve a hálózat tisztításával, fertőtlenítésével, ivóvízminőség-vizsgálattal).A Szegedi Vízmű Zrt. a rendelkezésére álló műszaki lehetőségeket kihasználva, szakértők bevonásával mindent megtesz az ivóvíz minőségének, élvezeti értékének javítása érdekében.Az ivóvizet folyamatosan, szigorú szabályok és előírások szerint vizsgálja mind a Szegedi Vízmű Zrt. akkreditált laboratóriuma, mind független laboratóriumok is, és a vizsgálati eredmények azt támasztják alá, hogy a szolgáltatott ivóvíz megfelel a 201/2001 (X.25.) korm.-rendeletben meghatározott paramétereknek, fogyasztható, az egészségre nem ártalmas.A Szegedi Vízmű Zrt. köszöni az eddigi bejelentéseket, észrevételeket, és kéri, hogy továbbra is jelezzék, amennyiben az ivóvíz minőségében változásokat észlelnek.