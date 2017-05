Járt már Ön Kumániában?

A Magyar Turizmus Minőségi Díjas szálláshely 30 szobával (standard vagy superior, akadálymentesített), wifivel, térítésmentes parkolási lehetőséggel és 80 fős étteremmel áll a vendégek rendelkezésére. A hotelből akár fürdőköpenyben is átsétálhatnak a teljes körű szolgáltatást és minőségi kikapcsolódást nyújtó Kumánia Gyógy- és Strandfürdőbe, ahol a pihentető wellness részeként szaunavilág, masszázs, fényterápiás Caracalla-kád, halpedikűr, pedikűr, hét különböző hőmérsékletű és nagyságú medence, valamint óriáscsúszda várja a kalandra vagy épp gyógyulni vágyókat.Mindez Szegedtől 150 km-re.

mozgásszervi,

degeneratív megbetegedések,

ízületi és gerincbántalmak,

sérülések kezelésére,

balesetek utókezelésére, krónikus mozgásszervi gyulladásos megbetegedések kezelésére,

rehabilitációra.

A Kumánia gyógyvize kiválóan alkalmazhatóHőhatása következtében értágító, vérnyomáscsökkentő, görcsoldó, nyákoldó, vegetatív idegrendszert szabályozó hatása van. Ásványi összetevői jótékony hatással vannak csontrendszeri, emésztőrendszeri, érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, nőgyógyászati, epe-, pajzsmirigy-megbetegedések gyógyítási folyamataira.

Pihenjen nyáron kedvezményesen a Kumániában!Az akció 2017. június 1. és augusztus 31. között érvényes.A csomag 2-3 éj eltöltése esetén vehető igénybe, már 13 900 Ft/fő/éj ártól.

www.kumania.hu, kumania@kumania.hu, +36-59/887-710

Kisújszállás, Rákóczi u. 8-12.

Május 28., vasárnap: Kumánia Gyermeknap, sztárvendég: Bóbita ZenekarJúnius 10., szombat: Global Wellnes Day – Csatlakozva a Magyar Fürdőszövetség programjáhozJúlius 3., hétfő – augusztus 18.Július 6., csütörtök: Ötvenéves a fürdőJúlius 28-29.: Strandok éjszakája – Kumánia Retro Fesztivál, sztárvendégek: Máté Péter Emlékzenekar, Party Art’ OK, Korda György –Balázs Klári, Pa-Dö-Dö, Ed Philips and The Memphis Patrol, KozmixAugusztus 12.: IV. Kumánia Bográcsfesztivál és V. Kunország Szépe Választás, sztárvendég: Pál Dénes