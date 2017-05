Jegyakciókkal vár a SZIN a Dóm téren

http://szin.org/

A fellépők teljes névsorát a szin.org és a SZIN hivatalos Facebook-oldalán tekinthetitek meg.

3 napig (május 19. – május 21.) visszahozzák a márciusi bérletárat, így a Dóm téren most ismét 15.990 forintos áron szerezheted meg SZIN-bérleted, ahol természetesen napijegy vásárlására is lehetőség lesz, igen kedvezményesen, 5.490 forintért.Az első napon (aug. 23., szerda) egy régen látott nagy kedvenc érkezik a fesztiválra, a Tankcsapda. A debreceni együttes már nagyon várja, hogy újra szétzúzza a SZINpadot. Azok se csüggedjenek, akik a hagyományosabb hangulatot kedvelik, hiszen a Kossuth-díjas magyar népzenei együttes, a Csík zenekar is fellép. Az esti buliról pedig egy igazi dj-legenda, Ferry Corsten gondoskodik Hollandiából.Csütörtökre (aug. 24.) készítsétek a lábatokat, mert biztosan nem marad nyugton, hiszen jön a balkáni hangulat felelőse, a Shantel & Bucovina Club Orkestar és a Budapest Bár. A nap folyamán a húrok közé csap a Soulwave, a hazai alternatív-rock zenekar is, akik zenéjüket egy kis indie- és folkhatással fűszerezik.Csak annyit mondunk, hogy forró hangulat lesz pénteken (aug. 25.), hiszen jön a román énekesnő, Inna, a rappelés nagyágyúi, Majka & Curtis, és Dave Seaman a világ legmenőbb szórakozóhelyei után most nálunk keveri a zenéket.Szombaton (aug. 26.) egy kis „laza" zárás Naughty Boyjal, aki exclusive live show-val érkezik, 3 év hallgatás után a Kistehén Tánczenekar számai is felcsendülnek élőben, és az éjszaka egyik hangulatfelelőse az Éjjel-Nappal Budapest Kovács Dórija lesz.