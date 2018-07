Jól jár, ha munkaerő-közvetítőnél keres állást

Szeged

6722 Szeged, Honvéd tér 5/b

Telefon: +36-62/312-532

E-mail: szeged@hsakft.hu



Szentes

6600 Szentes, József Attila u. 6.

Telefon: +36-30/315-4535

E-mail: szentes@hsakft.hu 6722 Szeged, Honvéd tér 5/bTelefon: +36-62/312-532E-mail:6600 Szentes, József Attila u. 6.Telefon: +36-30/315-4535E-mail:

(X)

„Nagyon sok rosszat hallottam a munkaerő-közvetítő és -kölcsönző cégekről, és emiatt ódzkodtam, amikor a HSA-hoz kerültem. De azóta is mindent betartottak, amit ígértek, maximálisan korrektek és segítőkészek voltak velem, úgyhogy az én véleményem teljesen megváltozott pozitív irányban" – árulta el Mezei Zoltán, aki a HSA-n keresztül jutott munkalehetőséghez tavaly novemberben, és azóta is elégedett a helyzetével.Nem ő az egyetlen, aki ismeretlenül előítéletes volt, ám miután saját tapasztalatokat szerzett, kellemesen csalódott a HSA-ban. A következő öt pontban bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a cég munkaerő-közvetítési üzletága biztosít a náluk jelentkező álláskeresőknek, akik így máris előnyből indulnak.1. Javítási lehetőség az állásinterjúnHa valaki elmegy állásinterjúra egy céghez, annak egyetlen esélye van. Ha jól szerepel, továbbjut a következő körbe, ha rosszul, nem hívják többet. Mielőtt ez megtörténne, először a HSA interjúztatja a náluk jelentkezőket kisebb tét mellett. Ők nemcsak tesztelnek, mielőtt továbbközvetítenének, hanem fel is készítenek. Tudják, milyen elvárásai vannak a leendő munkáltatónak, így a könnyedén kijavítható hiányosságokban tanácsokat tudunk adni, hogy min kellene változtatni.2. Eladhatóbbá váló önéletrajzSokszor megesik, hogy egy szakmailag teljesen felkészült pályázót azért nem hívnak be állásinterjúra, mert az önéletrajza nem adja át kellőképpen a valós képességeit. A HSA-nál az önéletrajz elkészítéséhez is tippeket adnak, hogy mit érdemes kihangsúlyozni, megváltoztatni benne, hogy hatékonyabban szolgálja az álláskereső érdekeit.3. Nem csak egy álláslehetőség vanTöbb cégnél olyan belső szabályzat van érvényben, hogy ha valaki sikertelenül pályázott egy állásra, egy ideig semmilyen új pozíció esetén nem veszik őt figyelembe. A HSA-nál nincs ilyen, sőt ha valaki esetleg nem felel meg egy adott munkakörre, elképzelhető, hogy akár heteken belül ők keresik meg az illetőt egy másik, személyre szabottabb álláslehetőséggel.4. Segítség a bérigény meghatározásáhozA HSA olyan piaci alapú információkkal rendelkezik, amelyekkel a kényes kérdésekben is segíteni tud egy álláskeresőt. Ilyen például a bérigény is. Ez nemcsak azért fontos, mert túl magas összeggel elvághatja magát a pályázó, hanem azért, mert túl alacsony bérigénnyel előnytelen helyzetbe is kerülhet. A cég segít támpontokat adni a reálisnak mondható bérigényről.5. Extra támogatás a pályázathozEsetenként speciális személyiségtesztet is végeztet a HSA a toborzott munkavállalókkal. Ezzel olyan hasznos információkat térképeznek fel, mint a monotóniatűrés, precizitás, a kudarcra adott reakciók, nyomás alatti munkavégzés és további készségek. A teszt eredményét a munkavállaló is ingyen megkapja, amit később extraként csatolhat az önéletrajzához.