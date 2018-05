Júniustól már teherautókat is műszakiztat a KZS Mobil Car

(X)

Jelenleg kevés olyan szegedi cég van, amely rendelkezik a teherautók műszaki vizsgáztatásához szükséges engedélyekkel és műszaki feltételekkel. A jövő hónaptól már a KZS Mobil Carhoz is vihetik teherautóikat a cégek – tudtuk meg Krisztin Zsolttól. A kft. ügyvezető-tulajdonosa elmondta, eddigi szolgáltatásaikkal – úgy mint honosítás, személygépkocsi műszaki vizsgáztatás, illetve vizsgafelkészítés, eredetiségvizsgálat, futóműállítás, illetve általános szerviz – továbbra is várják ügyfeleiket.A szerviz ezentúl bármilyen típusú teherautó műszaki vizsgáztatását vállalja. Az új, kombinált, 20 méter hosszú akna minden szükséges – hatósági elvárásoknak megfelelő – berendezéssel felszerelt, így speciális fékmérési műveletre, illetve tachográf ellenőrzésére is alkalmas. A műszakiztatás vontatvány nélkül körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe, mechanikai átvizsgálásokból és elektronikai, vagyis számítógépes mérésekből áll. Az esetleges torlódások miatt fontos az előzetes bejelentkezés.A teherautók műszakija 1 évig érvényes, és a személygépkocsi vizsgáztatásához képest nagyjából a duplájába kerül. Mivel a teherautók döntően cégtulajdonban állnak, a vizsgán be kell mutatni az aláírási címpéldányt, a cégkivonatot, a teherautóval érkező alkalmazott nevére kiállított meghatalmazást, illetve a meghatalmazott személyes okiratait.A KZS Mobil Car Kft. 2007 óta megbízhatóan, szakszerűen dolgozik azon, hogy minden ügyfél elégedetten távozzon: ma már 13 munkatárs biztosít rugalmas, gyors, garantált minőséget. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt években sikerrel vizsgázott több ezer személygépkocsi. Az autókat fel is készítik a műszakira. Ha a vizsgáztatás is itt történik, a munkadíjból 20-30 százalék kedvezmény jár az ügyfélnek.