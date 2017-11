Kapcsolódjon ki a Vegas Biliárd Pubban!

(X)

A hűvös idő nem kedvez a szabadtéri kikapcsolódásnak, de a Vegas Pub ideális választás azoknak, akik télen is kimozdulnának otthonról. Ráadásul decemberben indul a dartsvilágbajnokság, ami sokakban felébreszti a játék iránti kedvet.Baráti társaságok, hobbi- és profi játékosok is vannak a visszatérő vendégek között, bizonyítva, hogy kortól és játéktapasztalattól függetlenül is kellemes időtöltést nyújtanak a biliárdasztalok és a dartstáblák. A kezdők ugyanúgy jól szórakozhatnak, mint a szegedi profi játékosok, akik szintén a Vegas Pubban készülnek fel a versenyekre. Sőt, a hobbiszintű játékosok is összemérhetik tudásukat dartsban és biliárdban a házi versenyeken.Legközelebb például november 18-án, szombaton 11 órától. Az amatőr versenyre még lehet jelentkezni a 62/743-296-os telefonszámon, aoldalon vagy a Vegas Pub Facebook-oldalán . A nevezési díj a visszatérő játékosoknak csak 1000 Ft, az újaknak ingyenes a részvétel. Igazolt versenyző nem játszhat az amatőr versenyeken. A legügyesebb játékosokat a szervezők komolyabb szintre terelik, így biztosítja a játékterem húszéves tapasztalatával a kiegyenlített esélyeket.A Budapesti krt. 5. szám alatti, Csillag térhez közeli játékterem könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is a város bármely pontjából. A Pub szeretettel várja baráti társaságok, családok, cégek jelentkezését rendezvényeik lebonyolítására, de a csak iszogatni, beszélgetni és meccset nézni betérőket is.Hétköznap 15 és 24 óra között, pénteken és szombaton délután 15 és hajnal 2 óra között várja vendégeit a Vegas Pub. Foglaljon a fent említett elérhetőségeken, és játsszon egy jót a játékteremben, legyen szó biliárdról, snookerről vagy dartsról!