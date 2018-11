Karácsonyi ajándékötlet: fogászati implantáció részletre

A Globe Centre Egészségközpont most ingyenes állapotfelmérést és az implantátumokra vonatkozó részletfizetést biztosít. Érdemes élni a lehetőséggel, hiszen karácsonykor a megszokott tárgyi ajándékok mellett egyre népszerűbbé vált a fogászati kezelések ajándékozása is. Ha az implantátum beültetése akadályba ütközik, akkor híd, korona és műfogsor építésére is van lehetőség. Az egészségközpont az elkészült fogpótláshoz írásos dokumentációt és garanciát is biztosít.

Nagy előnye, hogy nem szükséges lecsiszolni a környező ép fogakat, mint egy híd készítése esetén. Az a cél, hogy az ép fogak a lehető leghosszabb ideig megmaradjanak.

06-20/289-0778-as telefonszámon, vagy e-mailben info@globecentre.hu címen. Időpontfoglalás aas telefonszámon, vagy e-mailbencímen.

GlobeCentre Egészségközpont

6724 Szeged, Kenyérgyári út 11.

Időpont-egyeztetés:+36-20/289-0778

E-mail: info@globecentre.hu

További információért katt: globecentre.hu

http://globecentre.hu/rontgen/

6724 Szeged, Kenyérgyári út 11.Időpont-egyeztetés:+36-20/289-0778E-mail:További információért katt:





(X)

Fogpótlás nélkül a hiányt határoló fogak megdőlnek, és a hiányzó foggal szemben lévő fog is elvándorol. Ez nem csak az esztétikumot, de a funkcionalitást is rontja. Az implantáció viszont a páciens életminőségét jelentősen javítja.Az implantátum célja, hogy a hiányzó fognak minden anatómiai részét pótolja, vagyis nemcsak a szabad szájüregi részt, hanem a hiányzó fog gyökér részét is. Olyan fogművet illesztenek be, amely a hiányzó fognak minden funkcióját képes helyettesíteni. Ez az esztétikumon kívül a rágó- és beszédfunkciót is magában foglalja, és a természetes fogakhoz hasonlóan hosszú időn át a szájban marad.Az implantátum anyaga biokompatibilis, titánötvözet, vagyis a szervezet teljes mértékben befogadja. A beültetett implantátum vagy csontanyag és a befogadó csontszövet között szoros kötés jön létre. Ha nem áll rendelkezésre elegendő csontkínálat az implantátum behelyezésére, akkor csontpótlás történik, ami az implantátum beültetésével egy időben vagy nagyobb csonthiány esetén azt megelőzően történik.Az első konzultáció alkalmával dr. Vécsei Béla fogorvos panorámaröntgen és CT-felvétel segítségével megállapítja, hogy van-e elegendő csontmennyiség az implantátum elvégzéséhez. Az előkészületek után a beültetést dr. Bolya Ferenc mesterimplantológus végzi el érzéstelenítésben.Az állkapocsban elhelyezett implantátumra az egészségközpont fix, stabil és biztonságos fogművet készít, mely nem mozdul el, nem esik ki, és a viselője úgy élheti mindennapjait, mint a fogvesztés előtt.Teljes foghiány esetén az egyik alkalmazható módszer az overdenture (stéges) fogsorbeültetés. Ez olyan teljes lemezes fogpótlás, amely az állcsontba helyezett 3 vagy 4 implantátumhoz rögzül. Ilyenkor az implantátumokra nem korona, hanem egy speciális konstrukció kerül, amelyre a műfogsort rápattintva megfelelő stabilitás érhető el.A másik modern megoldás az all on four, amelynél általában 4 fogászati implantátum biztosítja a felső vagy alsó fogsor stabil rögzülését.A Globe Centre Egészségközpontban lehetőség van a forradalmian új, 3D-vezérelt implantációs rendszer (SMART Guide) használatára is, mellyel tökéletes lesz a tervezés és a pozicionálás. Az előzetes számítógépes tervezésnek és egyedi sablonnak köszönhetően a beavatkozás ideje csökken, illetve jobban elkerülhető a szövődmények kialakulása.