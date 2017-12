Kedvenceivel nyithatja az újévet az operettszínház gáláján a szegedi Sportcsarnokban - Időutazásra hívnak a sztárok

Mi lehetne jobb program, mint újév alkalmával elutazni Argentínába, Amerikába, bejárni a Central Parkot és csodás fővárosunkat, megfűszerezve mindezt némi időutazással? Ilyen csodás kalandra hív az Operettszínház újévi gálája is – indulás január 5-én a szegedi Városi Sportcsarnokból! Az egész estés musical- és operettjárat 19 órakor indul, és el sem engedik az útitársaik kezét az ismert kedvencek, többek közt Dolhai Attila, Mészáros Árpád Zsolt, Szulák Andrea és Oszvald Marika, amíg végig nem járták a zenei világ hétnél is több csodáját.Ha meghallja azt, hogy Evita, akkor máris elkezdi dúdolni, hogy „Miért kell hogy sírj, Argentína"? Vagy el se tudná felejteni a Hair nyitódalát, és a horoszkóp vízöntő jegyére nézve is az Aquariust kezdi el játszani a belső zenekara? Ha valami meghatározhatatlan jó érzés árasztja el, amikor meghallja, hogy „Hajmási Péter, Hajmási Pál", akkor tartson velünk egy felejthetetlen zenei utazáson – még többet kaphat Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Johann Strauss örökzöld operettjeiből és Lévay Szilveszter legnépszerűbb műveiből az Operettszínház művészeinek jóvoltából.

Nincs újévi operettgála a műfaj állócsillaga, Oszvald Marika nélkül – a művésznőt egy ország a szívébe zárta és a mai napig nem ereszti a színpadról. Szulák Andrea, aki a szegedi szabadtéri visszatérő színésznője, ha fellép a színpadra, nem lehet másra figyelni. A legapróbb gesztusokban megmutatkozó humorával és csodás hangjával leveszi a lábáról a közönséget – még akkor is, ha valamennyien kényelmesen ülnek. Dolhai Attila a viharos sikerű Rómeó és Júlia óta nem vesztette el a vonzerejét, az énekhangjával pedig újabb és újabb színpadokat hódít meg: itt az ideje, hogy a szabadtéri után újabb többezres közönséget varázsoljon el akár szólóban, akár szívhez szóló duettekben.Kállay Bori, aki remek szopránhangjával a legismertebb könnyű zenés darabokban, így a Csárdáskirálynőben, a Mária főhadnagyban, a Kabaréban ragyogta be a színpadot – ráadásul a művésznő szegedi társulati tag is volt két évig. Mészáros Árpád Zsolt a mai napig nem veszítette el a rosszfiús imázsát, melyet még Benvolióként elnyert az Operettszínházban, Peller Károly pedig a Szépség és a Szörnyeteg elátkozott hercegétől kezdve egészen az Ének az esőben Don Lockwoodjáig menetelt már az anyaszínházában, számos külföldi fellépésen is bizonyítva tehetségét.

(X)

Bordás Barbara másfél éve tért vissza a színpadra kislánya születése után – a január 5-i gálán megcsillogtathatja a „szubrett lelkű primadonna" minden játékosságát és hangi adottságát. Az Operettszínház fiatal csillagai közé tartozik még Gubik Petra is, aki Esmeraldaként idén nyáron a szabadtériről a középkori Franciaországba repíthette a Notre-dame-i toronyőr közönségét.Lévai Enikő története igazi tündérmese, ahogy a debreceni Teátrum kórusából a Marica grófnő címszerepében találta magát: két évvel a primadonna „születése" után már operettversenyt is nyert. Nemcsak Lévai Enikő ingázik könnyedén a klasszikus operák és a könnyedebb zenés műfajok között, hanem fiatal, szegedi kollégája, Rab Gyula is, akit A sevillai borbélyban Almaviva grófként láthatott a közönség. Laki Péter Szegeden végzett történelem szakot, de az egyetem után visszakanyarodott a színház világába: immár öt éve az Operettszínház művésze, háta mögött számos operettszereppel. A társulat legújabb szubrettje, az alig 18 éves Kardffy Aisha is megérkezik Szegedre, hogy kirobbanó energiájával levegye lábáról az itteni nézőket.Mit érne azonban a sok fantasztikus énekhang kiváló élőzene nélkül? A debreceni Kodály Filharmonikusok Somogyi-Tóth Dániel vezényletével idézi meg a legnagyobb musical- és operettslágereket. A koronát pedig az estére a Budapesti Operettszínház balettkara és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes lendületes tánckara helyezi fel lenyűgöző koreográfiákat előadva. A könnyűzenés műfaj elengedhetetlen kellékei a pazar jelmezek, a csillogó látvány – természetesen ez sem maradhat el a január 5-i estén!Ha szeretné egy kétfelvonásos varázslattal nyitni a 2018-as évet, vagy örömet szerezne családtagjainak, barátainak egy felhőtlen közös élménnyel, akkor írja fel a karácsonyi kívánságlistára: online jegyvásárlásra ahonlapon van lehetőség. Kedvezményes árú jegyek kaphatók a Délmagyarország előfizetőinek a Délmagyarország megyei ügyfélszolgálati irodáiban. Teljes árú jegyek kaphatók a Városi Sportcsarnokban, az Árkád Bevásárlóközpont Camel márkaüzletében és a Csermák Jegyirodában is.Hangolódjon kedvenc művészeivel az új esztendőre, legyen részese Ön is ennek a csodálatos élménynek!