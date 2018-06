Kelendőek a Szegedi School of Business Tagintézmény szoftverfejlesztői és turisztikai szakemberei

(X)

2017 szeptembere óta az iskola fenntartója a Magyarországi Bencés Kongregáció, de a működtetési változások ellenére az 1999 óta országos iskolahálózat részeként tevékenykedő iskola informatikai, turisztikai, sport- és üzleti kétéves képzései töretlen népszerűséggel folynak.– A tartalom nem változott, csak a fenntartó – fogalmaz Papp Róbert tagintézmény-vezető. – Az új körülmények hosszú távú gazdasági megerősödést és stabilitást hoztak úgy, hogy a tanári kar nagy része, valamint a képzési kínálat és színvonal változatlan maradt.A szoftverfejlesztő, logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző, sportedző, kisgyermekgondozó, irodai titkár, turisztikai szervező, pénzügyi-számviteli ügyintéző, fitnesz-wellness instruktor, informatikai rendszer üzemeltető, valamint idegenvezető képzésekre már most érdemes előjelentkezni aoldalon, mert túljelentkezéseknél a regisztrált sorrend számít majd.Az iskolába jelenleg 260 tanuló jár, az újpetőfitelepi Lidicei téren található tagintézményben évente 8-10 osztály végez. A diákok pozitív visszajelzései alapján Papp Róbert büszke az eredményekre: a szoftverfejlesztők, logisztikai szakemberek, kisgyermekgondozók már a végzős vizsgák idejére találnak munkahelyet, illetve a tanulók közel fele már a képzés ideje alatt saját vállalkozásba kezd.A diákcentrikus iskola tolerálja ezt a fajta önállóságot, és a bencés rend védőszárnyának köszönhetően törekszik megteremteni a családias, támogató közeget, ahol lehetőség van a személyes tanár-diák kapcsolatápolásra.Az iskola vonzó a kisebb, Szeged környéki településekből érkező tanulók számára, de sok hódmezővásárhelyi, makói, szentesi diák is a School of Businesst választja. A jelentkezők számára a szakmaszerzés mellett nemcsak az iskola segítő háttere a csábító, hanem a gyakorlatorientált képzési struktúra a jól kiépített partnerhálózattal, az emelt angol óraszám – ami heti 12, illetve 6 órát jelent –, az egyetemi tanulmányokhoz szerezhető OKJ szakképesítés esetén kapható többletpontok is.