Kerüld el a sorban állást a SZIN-en - előzetes karszalagfelvétel az IH-ban!

Ahogy már tavaly, úgy idén is fényképes beléptetési rendszerrel dolgoznak a SZIN-en, így a szervezők arra kérnek mindenkit, hogy ne maradjon otthon a személyi igazolványa és készítse elő voucherét a könnyebb haladás érdekében. A személyi igazolvány a voucheren szereplő QR-kóddal lesz összekötve. A beléptetési rendszer az EU jogszabályainak megfelelő, az Adatkezelési tájékoztatót pedig aoldalon találhatják meg.A fesztivál augusztus 21-én 17.00-kor 50. alkalommal nyitja meg a kapuit. A bérlettel rendelkezők a nulladik napon felállíthatják a sátrukat. A kempingezésre csak elővételben megvásárolt sátorjegy esetén van lehetőség, melynek ára 2.000 Ft/2 fős sátor.Az idén 50 éves fesztivál augusztus 22. és 26. között zárja a nyári fesztiválszezont a Tisza-parton.A fesztiválozók több mint 150 zenei program közül válogathatnak 10 helyszínen. A nemzetközi fellépők sorát erősíti minden idők legsikeresebb brit szintipop duója a Pet Shop Boys, a dancehall királya Sean Paul, a Grammy-díjas énekesnő Jess Glynne, a Faithless DJ Set és Wilkinson live. A hazai sztárok között élvezhetjük a Lovasi ‘18-tól az Ákos 50 koncertig számos zenekar fellépését, a teljesség igénye nélkül érkezik a Magna Cum Laude, a Quimby, a Halott Pénz, Majka & Curtis, a Punnany Massif, a Wellhello, a PASO, a 30Y, az Irie Maffia, a Honeybeast és még sokan mások.Elővételes jegyek augusztus 20-ig kaphatók az IH Rendezvényközpontban 8-tól este 20 óráig, online vásárlás esetén 24 óráig. A bérlet 19.950 Ft, a napijegy 6.950 Ft-ba kerül. A helyszíni jegyárak a következőképpen alakulnak: a bérlet 25.550 Ft, a napijegy pedig 8.950 Ft-ért lesz kapható. A 11. életévüket be nem töltött gyerekeknek a rendezvény ingyenes, azonban nagykorú felügyelete szükséges. Illetve a 11. életévüket betöltött, de 15. életévüket be nem töltött lurkóknak lehetőségük van gyerekjegy vásárlására, mely elővételesen 3.950 Ft-ért, a helyszínen 4.950 Ft-ért lesz elérhető. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a fesztivál ideje alatt kizárólag csak helyszíni és online vásárlásra van lehetőség.