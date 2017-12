Készüljön az álomesküvőre a XIII. Menyegző Esküvői Kiállításon

Dekorációs ötletekkel, menyasszonyi ruhakölteményekkel indítja a jövő évi esküvői szezont aSzegeden. A Confetti Rendezvényszervező Iroda által bonyolított kétnapos eseményen egy álomesküvő minden apró részletét megtervezhetik a párok, ahhoz ugyanis, hogy a felejthetetlen nap valóban emlékezetes maradjon, számtalan dolog szükséges.Régiónk legnagyobb, nagy múltú esküvői kiállításán első alkalommal álmai ruháját is kiválaszthatják a házasulandók, rendkívül kedvezményes áron a 2017-es és korábbi esztendők modelljeit lehet megvásárolni január 6-án és 7-én. A szervezők nemcsak a menyasszonyokra gondoltak, hanem a vőlegényekre is, öltönykollekciókkal készülnek, amelyeket szintén fel lehet próbálni és meg lehet venni.

A XIII. Menyegző Esküvői Kiállítás abban is segítséget nyújt, hogy a hölgyek valóban a legszebbek lehessenek a nagy napon: akik előzetesen bejelentkeznek, ingyenesen frizurát és sminket készíttethetnek maguknak. Időpontot foglalni telefonon lehet, vagy személyesen a Koócos Szalonban.Ezen a két napon arra is lehetőség nyílik, hogy a párok a jövő évre vagy akár 2019-re foglaljanak maguknak ceremóniamestert, netán kiválasszák a dekoratőrt, virágkötőt. A szegedi menyasszonyi ruhaszalonok felvonultatják a legújabb trendekhez is igazodó kollekcióikat, így mindenki megtalálhatja álmai ruhakölteményét, amelyet viselve kimondhatja a boldogító igent. Azoknak is érdemes ellátogatni a rendezvényre netán barátnőkkel, családtagokkal, akik későbbre terveznek lakodalmat, hiszen számtalan ötletet gyűjthet bárki a mintegy száz kiállító standjánál.

A XIII. Menyegző Esküvői Kiállítás, azaz 6-án és 7-én várja az érdeklődőket, szombaton 10 és 18 óra között, míg vasárnap 10-től 17 óráig.