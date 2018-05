Kistelekre költözik a Telekom

(x)

Személyes jelenléttel, barátságos és szupergyors ügyintézéssel nyújtanak segítséget a Magyar Telekom szakemberei a kisteleki sportcsarnok mögötti Telekom Pont irodában május első felében.A településen a Telekom kínálja a leggyorsabb fix hálózatot, a vállalat jóvoltából a lakók 500 mbit/s sebességen élhetnek a MOST lehetőségeivel: gyorsan betöltődő weboldalak, rengeteg tv-csatorna, több képernyős filmkölcsönzés, HD képminőség és interaktív tévézés.A kistelekiek két héten át nemcsak online, hanem személyesen is érdeklődhetnek a szolgáltatások felől: bármilyen kérdésükkel bekopogtathatnak a Telekom Pont ajtaján, ahol a vállalat készséges és felkészült dolgozói lesznek a segítségükre. A Magyar Telekom nemcsak a legmodernebb szolgáltatásokkal teszi hatékonnyá a munkát vagy éppen felhőtlenné a szórakozást, hanem az ügyintézést is huszonegyedik századivá teszi: a mobil ügyfélszolgálaton ízelítőt kaphatunk abból a szabadságból, amelyet anyújt. Azok, akik az otthon kényelméből szeretnének számlát befizeti, hibát bejelenteni, vagy bármilyen ügyet intézni, a Telekom Ponton megismerhetik az egyszerű alkalmazás kezelését és a benne rejlő lehetőségeket is. A Telekom dolgozói segítenek mind az installálásban, mind a felhasználásban.Nemcsak hasznos információkkal gazdagodhatnak azok, akik ellátogatnak a Telekom Ponthoz, hanem okostelefonért is játszhatnak. Ehhez elég regisztrálni aweboldalon vagy a helyszínen, így kapják meg ugyanis azt a személyre szabott kódot, amellyel megpróbálkozhatnak a nyereményt rejtő széf kinyitásával a Telekom Pont irodában.A Magyar Telekom intenzív, teljes mértékben saját erőforrásból megvalósított hálózatfejlesztése révén országszerte több mint 3 millió otthonban érhető el európai szintű otthoni internethálózat, Kisteleken pedig 2700 háztartás használhatja ki az 500 mbit/s sebességű hálózatban rejlő lehetőségeket.