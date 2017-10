Kolbászfesztivál idén is az ALDI-val

Malacszendvics, betyárlecsó, csülök bajor káposztával és az elmaradhatatlan sült kolbász, véres és májas hurka, töltött káposzta – csak néhány azok közül a finomságok közül, amelyekkel azvárja a Csabai Kolbászfesztiválra látogatókatÉrdemes éhesen érkezni, hiszen a húsételek mellett pékáruk és savanyúságok is kaphatóak lesznek azstandjánál, a megvásárolt főétel mellé pedig egy pohár Martello kávé jár ajándékba. Az ételek mindegyikealapanyagokból készül, így a magas minőség garantált. Szórakoztató programokban sem lesz hiány, hiszen a fesztivál egyik attrakciója a kolbászkészítő verseny, amelyet ifjúsági kategóriában is megrendeznek, de töltöttkáposzta-készítésben is összemérhetik tudásukat a résztvevők. Aki pedig az evés mellett táncolni is szeretne, megteheti többek közt a Quimby, a Tankcsapda, a Wellhello vagy akár a Magna Cum Laude koncertjén.Ahogy tavaly, úgy idén sem maradhat el a jótékonykodás: a Lacikonyha bevételéből aztámogatja, az intézményben lakó gyermekeket pedig a rendezvényen is vendégül látja.Várjuk a 21. Csabai Kolbászfesztiválon az



