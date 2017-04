Könnyen elveszhetnek az adó egy százalékok

Nem járnak jól az egyszázalékos adófelajánlásokra váró egyházak, illetve civil szervezetek azzal, hogy idén a magánszemélyek személyijövedelemadó-bevallását már automatikusan elkészíti az adóhivatal, s az ügyfelek egy részének csak akkor van teendője, ha nem ért egyet a NAV számaival. Félő, hogy emiatt azok közül is többen megfeledkeznek majd a felajánlásról, akik egyébként rendszeresen éltek a lehetőséggel. Ezt megerősíti az a tény is, hogy azok, akiknek kérésre már tavaly is a NAV készítette el a bevallását, mindössze 23 százalékban rendelkeztek adójuk egy-egy százalékáról. A bevallásukat maguk készítőknél ez az arány 78 százalék volt. Idén már több millió ember tervezetét készítette el a NAV.Az egyházaknak nincs könnyű dolguk, ha szeretnék elérni azokat az adózókat, akik eddig őket támogatták. Míg a NAV a civil szervezetek számára láthatóvá teszi a felajánlók elérhetőségeit, ha a magánszemély hozzájárult ehhez, az egyházak nem élhetnek ilyen lehetőséggel. Erdő Péter bíboros úgy fogalmazott, tapasztalataik szerint mindannyiszor, amikor változik az adóbevallás és az egy százalék felajánlási módja, sokan elbizonytalanodnak, és nem tudják, hol nézzenek utána az ezzel kapcsolatos teendőknek. A bíboros szerint az, hogy az "interneten keresztül egyetlen gombnyomással intézhetjük ügyeinket, egyszerre áldás és nehézség is", így a hívek tájékoztatása idén több figyelmet igényel, mint a korábbi években.Az 1+1 százalékról május 22-ig lehet rendelkezni függetlenül személyijövedelemadó-bevallás benyújtásának módjától.– A bevallástól függetlenül, attól elkülönülten, közvetlenül benyújtva a NAV-hoz, lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban, valamint postán vagy személyesen.– A személyijövedelemadó-bevallással együtt: ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton, vagy az ügyfél-szolgálatokon személyesen.– A nav.gov.hu online felületen a WebNYK program segítségével.– A munkáltatói adómegállapítás esetén május 10-ig lezárt, adóazonosítóval ellátott, saját kezűleg aláírt borítékban leadva a munkáltatónak.A NAV honlapján valamennyi kedvezményezetti lista – támogatható civil szervezetek, egyházak, kiemelt költségvetési előirányzat – megtalálható. Felajánlásokat kizárólag ők kaphatnak. Az összeg utalásának feltétele, a személyi jövedelemadó határidőben történő megfizetése. Azok az 1+1 százalékok, amelyről az adózók nem rendelkeznek, a költségvetésben maradnak.