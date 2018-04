Konzervnyitóval törte föl a kislány a bejárati ajtót

(X)

Az anyagot még 2009-ben töltötték fel az internetre, és a hozzászólókat azóta is megosztják a látottak. Tényleg ennyi lenne bevenni a várat, vagy csak az ajtóbizniszben érintettek játékáról van szó?– Feltörhetetlen bejárati ajtó nincs, de azért sokat tehet a lakástulajdonos, hogy minél több erőfeszítésébe kerüljön az illetőnek végezni az ajtóval – szögezi le Tóthné Molnár Ágnes, a nyílászárók gyártásával és kivitelezésével foglalkozó SZ-PLAST Ablak Kft. bemutatótermének vezetője. – Vannak olyan termékek, amelyet acélbiztos ajtóként olcsón hirdet a forgalmazó, pedig csak a burkolata acél, a belseje egyszerű papírrács betét. A csőbe húzott vásárló nem tudja, hogy a valódi hőszigetelő acélajtó körülbelül 900 ezer forintból jönne ki.Fúrás, savazás elleni zárbetétet javasolt zárakkal foglalkozó szaküzletben beszerezni, de minőségi alapzár az ajtóval együtt is vásárolható. Biztonsági szempontból a lényeg a vasalatrendszerben rejlik, amely minimum öt görgővel zár – az ilyen ajtót már a biztosító is elfogadja. A speciálisan megerősített profilú ajtóba plusz acélmerevítés kerülhet, az acélkampós vasalat pedig 20-25 perccel növeli meg a feltörés idejét. Az ajtó beállításakor nemcsak a hézagkitöltő purhab kap helyet, hanem a 20-30 cm-es tokrögzítő csavarok is. Így a betörő a purhab felvágásával nem tudja tokostól kitörni az ajtót.Azzal számolni kell, hogy a külföldi, olcsó ajtókhoz itthon nincs alkatrész, a nem szervizelhető nyílászárót már az első meghibásodás esetén kompletten ki kell cserélni. Mire a kínai termék a helyére kerül, az alapáron meghirdetett 60-70 ezer forint helyett küszöbbel, takaróléccel, kilinccsel, beállítással együtt már 140-150 ezer forintra rúg. Ez alig kevesebb, mint egy minőségi műanyag bejárati ajtó tokkal-vonóval együtt.Érdemes inkább hazai gyártót választani, akár fa, akár műanyag bejárati ajtóról van szó. Az előbbinél a felületkezelés 3-4 évente elengedhetetlen a hosszú élettartam érdekében, ezzel szemben a műanyag bejárati ajtóhoz 20-25 évig nem kell hozzányúlni. Ez kitűnő hang- és hőszigetelő, panellakásoknál nagy előnye, hogy a szagokat sem ereszti át.Ajánlott több üzlet kínálatát egymással összevetni, és jó, ha bemutatóterem is van, ahol kipróbálhatjuk a termékeket. Tájékozódni kell a cég szakmai múltjáról, beszerzési forrásairól. Jó megoldás lehet az, amely minőségi, német szabványú, műanyag bejárati ajtóit 3 év beépítési, 10 év színtartóssági garanciával és 3-5 év szavatossággal árusítja.