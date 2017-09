Korszerűsítenéd otthonod? Ezt a lehetőséget imádni fogod!

(X)

Mint ismeretes: a hitelt magánszemélyek, társasházak és lakásszövetkezetek igényelhetik, minimum 10%-os önerővel, többek között fűtési rendszerek korszerűsítésére, szigetelésre, vagy éppen nyílászárók cseréjére. A programon belül pályázni lehet megújuló energiaforrás – azaz napelem, napkollektor, hőszivattyú vagy korszerű faelgázosító berendezés – beépítésére is. A visszatérítendő hitelösszeg minimuma 500.000 Ft, maximuma magánszemélyek esetén 10 millió, társasházak és lakásszövetkezetek esetén pedig lakásonként 7 millió forint. A hitel futamideje maximum 20 év lehet.Az összesen 115 milliárd forint keretösszegű hitelprogram áprilisi indulása óta folyamatos az érdeklődés a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás felhasználásának növelését biztosító forrás iránt. Ezért is fontos szempont, hogy az igénylők a lehető legegyszerűbb eljárás során vehessék igénybe a számukra megítélt összeget.Az eddigi tapasztalatokat összegezve döntött a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) és a Nemzetgazdasági Minisztérium a pályázati kiírás módosításáról. Így az igénylők valós körülményeit még inkább figyelembe vevő pályázati eljárásban az érdeklődők még könnyebben igényelhetik a piaci feltételeknél jóval kedvezőbb, nulla százalékos hitelt.„Folyamatosan figyeljük a visszajelzéseket, és pontosítunk a termékdokumentáción, ha szükséges. Célunk, hogy a lehető legtöbb család számára megoldást, segítséget nyújtsunk, erre a hitel feltételei kiválóan alkalmasak" – fogalmazott Bernáth Tamás, az MFB elnök-vezérigazgatója.A módosításokat követően lehetőség nyílik arra is, hogy a hiteligénylő lakástakarék-pénztári megtakarítását a kölcsönből fennmaradó rész elő- vagy végtörlesztésére fordíthassa. További pozitív változás, hogy természetes személy hiteligénylő esetén a 2 millió forint kölcsönösszeget elérő vagy azt meghaladó kölcsön esetén a tőkekitettség 70%-áról 50%-ra csökken az elvárt fedezet mértéke. Szintén könnyítés, hogy a korszerűsítendő ingatlanok rendeltetésszerű használatát a jövőben nem kell fűtésszámlával igazolni. Újdonság a részleges homlokzatszigetelési támogatás, ami azt jelenti, hogy a hitel felvétele esetén már nem szükséges a lakóépület összes homlokzati síkjának szigetelése.A Lakossági Energiahatékonysági Hitelhez továbbra sem kapcsolódnak egyéb költségek, mint például a kezelési költség vagy az előtörlesztés díja. Az igénylőknek nem kell kamat- és árfolyamkockázattal sem számolniuk, vagyis a futamidő alatt csak a ténylegesen felvett hitelösszeget kell törleszteni.