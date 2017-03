Közeleg a kamarai hozzájárulás befizetésének határideje

A kamarai hozzájárulás az ügyfélszolgálatokon és átutalással is befizethető

A kamarai nyilvántartásba vételi folyamat bevezetésének szükségességét jól igazolja az is, hogy 2012 előtt hazánkban mintegy 780 ezer vállalkozásáról tudtak a különböző adatbázisokkal rendelkező állami és nem állami szervezetek. Arról azonban nem volt információ, hogy ezek közül ténylegesen mennyi működik, mint ahogy arról sem, hogy milyen ágazatokban tevékenykednek. Kimutathatóvá vált az is, hogy a valóságban több százezerrel kevesebb, közel 470 vállalkozás működik ténylegesen. A megoldás bevezetése az üzleti élet biztonságának növelése, a gazdaság átlátható működése és annak tervezhető fejlesztése mellett a kamarai hozzájárulást befizetőknek ingyenes szolgáltatásokat is hozott.A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál számtalan információ és szolgáltatás várja a nyilvántartásba vett vállalkozásokat. Évente mintegy 100 szakmai programmal várják őket Szeged mellett a megye több városában is. Ezeken a több ezer résztvevővel lezajlott programokon mások mellett az adózásról, a munkaügyekről, a szakképzésről vagy éppen az aktuális pályázati lehetőségekről nyújtott tájékoztatást a megyei gazdasági kamara 2016-ban. Nem feledkezhetünk meg a szakmai klubokról sem. A kamarában Ipari és Innovációs Klub, Női Vezetői Klub, Humán Klub, Kommunikációs és Reklámklub, Számviteli Klub és InfoKlub is működik. Ezek rendezvényein a különböző kihívások szakmai tárgyalása mellett a kapcsolatépítésre is lehetőség nyílik.Továbbá a kamara tanácsadással igyekszik segíteni a gazdasági szervezetek munkáját. A kamarai Tanácsadói Hálózatban 25 tanácsadó várja a hozzáfordulók kérdéseit első alkalommal ingyen a munkaügyi témáktól, a marketingen át egészen a pályázattal kapcsolatos lehetőségekig. Emellett minden évben lehetőség van egyszeri ingyenes adótanácsadásra is. Az információhoz jutást segítik a kamara rendezvényajánlói, valamint az Euro Info Futár hírlevél is, ahol a különböző üzleti információk mellett pályázati hírekről tájékozódhatnak, és partnerkeresési megkereséseket olvashatnak a feliratkozók. A kamara emellett kiemelten fontos szerepet játszik a szakképzésben is, tavaly 20 százalékkal nőtt a megkötött tanulószerződések száma a megyében, és több ezer diák vett részt a pályaorientációs programokon is. A kamara által elnökölt Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság pedig elkészítette szakmaszerkezeti javaslatát is, mely a munkaerőpiac igényeit és a szakképzési folyamatokat igyekszik összehangolni.Mindemellett a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál működik a világ legnagyobb üzletfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network Dél-Alföldi Irodája is. Az iroda munkatársai a külföldi piacra jutásban segítik a hozzájuk fordulókat. Tájékoztató rendezvényeik mellett internetes partnerkereső profilokat, üzletember-találkozókat és üzleti megbeszéléseket szerveznek. Segítségükkel több mint 160 tárgyalás zajlott le csak a tavalyi évben, és több üzlet is köttetett ezek által.A megyei gazdasági önkormányzat a forrásszerzésben is igyekszik segíteni a vállalkozókat, akik a kamara szegedi, hódmezővásárhelyi, makói és szentesi irodájában igényelhetik a Széchenyi Kártya Program konstrukcióit, melyek közül most a Széchenyi Beruházási Hitel, az Önerő Kiegészítő Hitel és a Támogatást Megelőző Hitel 0 százalékos kamattal érhető el. A program konstrukcióit az önkéntes kamarai tagok ingyenes ügyintézéssel igényelhetik a gazdasági önkormányzat ügyfélszolgálatain. (X)