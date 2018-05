Kutya, cica mentés adó 1 százalék felajánlásból

Állatvédelem, kutyák mentését támogatja adó 1% felajánlása révén

Évente nyolcszáz állat megmentésében veszünk részt

A legapróbb támogatása is fontos segítség az állatvédelemhez

Állatvédelmi oktatás, a felelős állattartás népszerűsítése



Évente 800 kutya, cica, házi kedvenc megmentésében vesz részt, ha aztevékenységére ajánlja fel az adó 1 százalékát! A legapróbb támogatás is óriási segítség, köszönjük!Adóbevalláskor vagy utána, május közepéig aadószámra azfelajánlás nagy segítség az állatok megmentéséhez. Az adó egy százalékkal támogatók úgy segíthetnek a kutyák és cicák mentésében, hogy az közben nem kerül semmibe sem.Adó 1% felajánláshoz adószám:Az Orpheus Állatvédő Egyesület évente 800 kutya és cica megmentésében vesz részt. A közhasznú egyesület nem csak állatokat ment, örökbefogadókat keres a védenceknek, hanem nehezebb körülmények között működő állatvédő szervezetek fennmaradását is segíti, felelős állattartás kapcsán oktatást – szemléletformálást is végez. Normatív támogatás nincs, a nélkülözhetetlen és életmentő tevékenység a cégek és a lakosság felajánlásai révén tud működni.Ha lenne, aki havonta néhány ezer forintnyi felajánlással támogatja az OTP:-es vagypaypal számlaszámra a közhasznú állatvédő egyesület tevékenységét, azaz az állatok védelmét, akkor könnyebb lenne a mentés, a gyógyítás, az orvosi költségek finanszírozása, a megmentett állatok gazdihoz juttatása.-as telefonszám (csak Magyarországról, mindenféle előhívó nélkül) hívása után az Orpheus Állatvédő Egyesület kódját, a-et kell megadni. Ha könnyebb az SMS, akkor a-as számra küldhető a-es kód. Ezzel az állatmentésheztámogatás nyújtható. Havi néhány hívás vagy sms küldése óriási segítség az állatok megmentéséhez.Az Orpheus Önkéntes Közösség várja jótevők és segítők jelentkezését. Közös erővel többre vagyunk képesek. Az egyesület fogadja a középiskolás közösségi szolgálatosokat is, akik nagy buzgósággal vetik bele magukat az egyesület fontos feladataiba. Várjuk önkéntes feladatvállalásra az állatbarát felnőtteket is.Az utcára kidobott kutyák és cicák megmentéséhez nyújtott támogatása pótolhatatlan segítség. Támogató adománya hozzájárul ahhoz, hogy évente 800 kutya és cica menekülhessen meg szerte az országban. Az állatvédő egyesület szeretettel fogadja a lakossági segítség mellett intézmények, cégek együttműködéseit – felajánlásait is.11735005-20489094info@zug.hu18464654-1-06