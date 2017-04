Lángok csapnak fel a Széchenyi téren - Röfögő és kotkodáló tállal támad az Anyám Tyúkjai terasza

Egy gyönyörű kovácsoltvas sütő – ami egy szőregi kovácsmester remeke – foglalja el az április 1-jén, szombaton megnyíltegy részét aszám alatti műemlék épületben, amely az Anyám Tyúkjai háztáji éléskamrának és kifőzdének ad helyet tavaly június óta.

A faszénen jelenleg kapirgálós csirkét és szabadon tartott mangalicát sütnek. A bodagokba kerülő húsok is mind itt készülnek, ami egyedi, különleges ízzel gazdagítja a szendvicseket.

– A hűtőből mindenki magának válogathatja össze a hozzávalókat. Csak a bodag, a saját kenyérlepényünk és a hús a fix, a többi a vendégre van bízva: szószok, zöldségek, saját készítésű ordakrémek, azaz kencze-ficzék közül mindenki saját ízlésének megfelelően ízesítheti az ételt – mondta, az étterem egyik tulajdonosa. Többek között szarvasgombás tejföl, sült paprikakrém, vaníliás lilahagymalekvár, füstölt paprikás kence, szezonális friss zöldségek, sült fokhagyma és chilis alma chutney közül lehet válogatni.

Azokra is gondoltak, akik szeretnének többféle húst megkóstolni. A mangalica különböző részeiből készülő Röfögős-tálon háromféle malachús található, a csirkéből készülő Kotkodálós tálra pedig BBQ szárny, mézes-mustáros combfilé és zöldfűszeres mellfilé kerül.

Ha valaki nem akar beülni, hanem csak bekapna valamit a Széchenyi téren sétálgatva, válassza a grill dogot, ami egy sándorfalvi termelő grillkolbásza magvas kifliben, és szabad szedésű feltétekkel 650 forintért kapható. A finom ételeket zsombói csapolt sörrel, kézműves szörpökkel, frissen préselt gyümölcslevekkel lehet leöblíteni.

A húsvét közeledtével a terasz mellett odabent, az Éléskamrában is érdemes szétnézni: környékbeli kistermelők kiváló minőségű sonkái, füstölt kolbászai, valamint kézműves tormák, mustárok is megvásárolhatók többféle ízben, akár cukormentes változatban is. Akik nem szeretnék a konyhában tölteni az ünnepeket, azok(többek között birkapörkölt, vagy hidegtál szarvasgombával, fürjtojással) rendelhetnek a-es telefonszámon. (X)