Lazítás és stresszoldás a Gyulai Várfürdő gyógykúracsomagjaival

Gyulai Várfürdő

Gyulai Várfürdő
5700 Gyula, Várkert u. 2. Tel.: +36 (66) 561 350

http://varfurdo.hu

Régi igénynek eleget téve most már beutaló nélküli gyógykúrákat is kínál vendégeinek a Gyulai Várfürdő. A csomagok között szerepel az intenzív, a lazító, a megelőző, a komplex, illetve az egyhetes stresszkezelő gyógykúracsomag is, melyek azoknak kínálnak felüdülést, akiknek meglévő betegségeik nincsenek, de szeretnék megelőzni azok kialakulását.A hazai népesség 70 százaléka fordul orvosához mozgásszervi panaszokkal. A gyakori csípő-, térd- és gerinckopáson sokat segítene a megelőzés: a napi félórás intenzív séta, az egészséges táplálkozás és a normál testsúly, esetleg a porcvédők kúraszerű szedése. A jó izomzat megtartása mellett a preventív gyógykúra védelmet nyújthat az ízületi betegségekkel szemben. A mindenkinek javasolt stresszoldás például lazító kezeléssel, masszázzsal, gyógytornával valósítható meg. A kezdődő csípő- és térdkopás kezelésére alkalmas tornát is elsajátíthatják az érintettek a fürdőben -- tájékoztat dr. Zahorán Ágnes reumatológus szakorvos.Jó tudni, hogy a gyógyvíz is túladagolható, így a megengedettnél többet nem szabad benne ülni. Kétszer 30 percet javasolt a vízben eltölteni akkor, ha semmi más rizikótényezővel nem rendelkeznek a páciensek. Szívbetegségek vagy más vérnyomásproblémák esetén ez az időtartam lerövidül.A Várfürdő gyógyászati részlegének vezetője egy másik lehetőségre is felhívja a figyelmet: indokolt esetben személyenként évente kétszer tizenöt kezelést írhatnak fel a társadalombiztosítás terhére az arra jogosult szakorvosok, vagyis a reumatológusok, az ortopédusok, illetve a mozgásszervi rehabilitációs szakorvosok a pácienseknek.A Várfürdőben az Országos Egészségpénztár által támogatott iszappakolás, a súlyfürdő, a szénsavas kádfürdő, a masszázs, a tangentor, vagyis a vízsugárral való masszírozás, a víz alatti, illetve a csoportos gyógytorna kezelések közül szükség szerint három írható fel fürdőbelépő mellett. A 10-15 napos fürdőkúra során már javulást érezhet a páciens, aki kezelési időpontokat a gyógyásztati diszpécserrel egyeztethet.A gyulai gyógyvíz kopásos eredetű gerinc- és ízületi betegségekre, nyugalmi stádiumú ízületi gyulladásokra, csontritkulás okozta panaszokra, háti és deréktáji fájdalmakra, idült karideg- és ülőidegzsábára, ortopédiai és idegsebészeti műtétek, így protézisek beültetése és gerincsérvműtétek utáni kezelésekre egyaránt alkalmas, de balesetek, törések, ízületi sérülések utókezelésére, idült nőgyógyászati és urológiai gyulladásokra is alkalmazható.