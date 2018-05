LED okosvilágítás Szegeden - a hétvégén megmutatjuk!

LED világítás / Ledium Kft. • 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 54.

Tapétázáshoz aajánljuk, amely egyedülálló világítási képeket varázsol bármelyik szoba falára. A háromszög alakú színváltós LED-paneleket bármilyen variációban fel tudod szerelni a falra vagy mennyezetre, és csodálatos effekteket varázsolhatsz elő belőlük. Egyszerűen kezelhető app segítségével tetszőleges fényhatásokat, animációkat állíthatsz be. A legújabb csoda pedig a Rhythm nevű mikrofonos kiegészítő: pár mozdulat, és a Nanoleaf Aurora átváltozik bármelyik buli vagy rendezvény fénytechnikusává. Érzékeny szenzora és világbajnok algoritmusai verhetetlen látvánnyal kápráztatják el vendégeidet.régi motoros a szakmában, a‑ ez a legkiforrottabb és legjobb minőségű LED-es okosvilágítási rendszer. Professzionális színkeverése kiváló minőségű fehér fényekkel és briliáns színekkel vonja be a házat. Vezérlése vezeték nélküli, percek alatt telepíthető. Az Apple HomeKittel kompatibilis, rengeteg külső eszközzel összeköthető. Legfrissebb újításuk a Hue Entertainment rendszer. Filmekkel, zenékkel, játékokkal egyszerűen szinkronizálható a teljes lakásvilágítás, így tökéletes elmerülést biztosít a szórákozásban. Természetesen Amazon Echo-, Google Home-összeköttetés is biztosított. A Philips elsősorban fényforrásokat kínál, de mostanában szép, formatervezett Hue lámpákkal is előállt.Azúj játékos az okosvilágítási piacon, nem régen dobta piacra a Connect rendszert. Mobilappal és kézi távirányítóval is tudod a fényeket vezérelni. Minden lámpa RGB + változtatható fehér árnyalatú fényt ad, ezért általános világításra is alkalmas, de gombnyomásra átváltozik színes hangulatvilágítássá, partifénnyé. A Connect egy Bluetooth LE szabványon alapuló lámpacsalád, a kiváló ár-érték arányú termékskála lefedi a fényforrásokat, LED-paneleket, beltéri lámpákat, kerti világítótesteket. Egyszerűen kezelhető rendszer, sőt, a lámpákat a Connect vezeték nélküli mozgásérzékelőkkel is tudod vezérelni.Szeretettel várunk az Agóra aulájában 2018. május 5-én és 6-án, ahol kipróbálhatod az összes okosvilágítási eszközt, sőt, szegedi üzletünkben raktárról meg is tudod vásárolni őket.