Legyen a te körmöd idén a legtrendibb!

Nem foghatsz mellé idén nyáron a levélmintával. Az „urban jungle" korszakában akár a Balaton partján ülsz, akár egy nagyvárosban pezsegsz, csakis trendkövető lehetsz. A nagy pálmalevelek és az üde zöld szín miatt még ékszert sem kell viselned, hiszen annyira odavonzza a szemet. Különösen jó ez, mikor a kánikulában még egy gyűrűt vagy karperecet is túl forrónak érzünk. A pálma és a dzsungel mellett idén nemcsak a ruhákon, hanem a körmökön is hódítanak a flamingók, a kaktuszok és a tukánok. Most aztán újra gyerek lehetsz! Akínálatában is számos ilyen darab között válogathatsz, a trópusi hangulat garantált. Akár a nőiesebb, akár a bohókásabb, lazább vonalat követed, érdemes betérni üzletünkbe.Ha nem szereted a mintákat, de követni kívánod a trendeket, akkor maradj meg az egyszerű fazonnál, és légy bátor a színekkel! A korall és a babakék a 2018-as nyár slágerszínei lesznek, amitől egyértelműen a tenger vagy egy hűs tópart jut az eszébe annak, aki a körmeidre néz. Ha pedig nemcsak körmeid lakkozásánál, de a nyaralásod során is vízközeli helyszínt választasz, szükséged lesz egy időtálló fürdőruhára is. Aüzleteiben minőségi darabokat is találhatsz kedvező áron, legyen szó egy- vagy kétrészes fürdőruháról.A visszafogott, szolid stílus úgy tűnik, nem akar kimenni a divatból. A pasztell színek, a púder különböző árnyalatai továbbra is a topon vannak, épp ezért bátran használd ezeket a színeket. Esetleg dobd fel őket néhány apró kővel, vagy valami extrém árnyalattal! Ha a lábadra is egy kővel kirakott darabot választasz, sokkal nagyobb összhang köszön vissza a szetteden belül. A-ben minden alkalomra találhatsz megfelelő darabot, legyen szó könnyed sétáról a parton, vagy akár egy rohanósabb hétköznapról.Akár műkörmöt viselsz, akár a sajátodat fested, ügyelj a formára. Ma már nem divat a hosszú karomszerű alak. Ezen a területen is egyre inkább kiütközik a kevesebb néha több elve. Ne csak a kezeidre, a lábaidra is ügyelj! Mi, lányok örülünk ezekben a meleg hónapokban annak, hogy végre a lábujjainkat is mutogathatjuk. Figyelj azonban arra, hogy az ujjaidon és lábujjaidon viselt színek, még ha nem is ugyanolyanok, legalább passzoljanak. Arról már nem is beszélve, hogy egy pedikűr milyen boldogsággal tudja feltölteni az ember lányát. Aban fellelhető körömlakkok árnyalatai között nehéz a döntés, melyiket is vidd haza, így ha több is tetszik, mixeld a színeket, persze csak a jó ízlés határain belül.