Lendítse fel vállalkozását nyelvi képzéssel!

NYELVPROFIL Oktatási, Fordító és Tolmács Kft.

Mobil: +36-20/933-9397

info@nyelvprofil.hu

www.nyelvprofil.hu Oktatási, Fordító és Tolmács Kft.Mobil:

A nemzetközi együttműködéshez és a sikeres kereskedelemhez elengedhetetlen a munkavállalók alapos nyelvtudása egy vállalkozás működésében. Ezért a cégek egyre inkább magasabb szintű nyelvtudással és szaknyelvi ismeretekkel rendelkező dolgozókat keresnek a meghirdetett pozíciók betöltésére.A munkavállalók azonban gyakran nem tudnak előre felkészülni az adott vállalkozásra jellemző specifikus szaknyelvből. Ezért érdemes munkáltatóként tanfolyamot szervezni a dolgozóknak. Ebben segít Önnek a Nyelvprofil Kft!Az alapos nyelvtudással, a hasznosítható nyelvi kompetenciákkal rendelkező munkavállalók fellendíthetik vállalkozását, nagyobb eséllyel érnek el üzleti sikereket, eredményeket. Emellett a tanfolyamok ösztönző erejűek a dolgozók számára, ráadásul csapatépítő értékkel is bírnak. Frissen tartja a munkavállalók szellemét, fejleszti a tanulási készséget, és több területen is használható tudást biztosít a vállalkozáson belül. A nyelvi tanfolyamok tehát elengedhetetlenek a munkaerő-fejlesztésben.Nemcsak általános nyelvi alapozó tanfolyamokat kínál a Nyelvprofil Kft., hanem mind hosszú távú, mind rövid távú felkészítést egy-egy fontosabb projektre. Legyen szó a szaknyelv elmélyítéséről, egy fontos tárgyalásra vagy üzleti projektre való felkészülésről, igényes e-mail-váltásról, profi prezentációs képességről angol vagy német nyelven – a Nyelvprofil Kft. felkészült oktatói garantáltan használható tudást adnak az Ön vállalkozásának dolgozói kezébe. Amikor azonban fontos üzleti tárgyalásokon, rendezvényeken szakszerű idegennyelvi közvetítésre van szükség, megfelelő szakfordítókat és tolmácsokat biztosít a fordítóirodaként is működő Nyelvprofil Kft.Forduljon bizalommal a Nyelvprofil Nyelviskola és Fordítóiroda munkatársaihoz, akik igényfelmérést követően egyénre szabott programot és ajánlatot készítenek Önnek! (X)