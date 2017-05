Lubickolás bálnák és teknősök között

Bár az időjárás mostanában változékony és nem mindig alkalmas a szabadtéri strandolásra, Szeged 4400 négyzetméteres vízfelületű vízi élményparkjában, aez nem jelent gondot. Mivel a komplexum jelentős része tető alatt van, akkor is remekül töltődhetnek élményekkel és pihenhetik ki a fáradalmakat a vendégek, ha a hőség és a szikrázó nyári napsütés egyelőre várat magára.Odabent ráadásul a többi élményelem kipróbálása mellett lecsúszhatnak Európa leghosszabb, folyamatosan üzemelő vízicsúszdáján is – amelyet mostantól tengeri környezet vesz körül. Életnagyságú bálnák úszkálnak ugyanis a háromemeletes komplexum újrafestett falain, amelyek tengerkék színt is kaptak. Aki pedig a hangos wellnessrészleget keresi fel, mostantól a falon köröző tengeri teknősök társaságában lubickolhat a medencékben.Nem csak a tető alatt újult meg az ötcsillagos minősítésű élményfürdő környezete, hiszen a nyári szezonra új napozóágyak kerültek mind a belső, mind a külső részekre. A szolgáltatások is tovább bővültek: a családok zavartalan pihenését, illetve szórakozását szolgálják a gyerekeknek szóló, animátorok által tartott foglalkozások és a játszóházi gyermekfelügyelet is. Ha pedig a strandolás, a fürdőzés és a csúszdázás mellett a vendégek testedzésre is szeretnének figyelmet fordítani, az exkluzív, légkondicionált, panorámás fitneszteremben erre is van lehetőség. Sok más edzésfajta mellett kipróbálható például a pilates, a spinning, a TRX vagy a Hot Iron is. Nyáron rendszeresen lesznek strandpartyk, és természetesen idén is megtartják a Strandok Éjszakáját, amelyet mindig óriási érdeklődés övez – ahogy a wellness-szolgáltatásokra vonatkozó nyári akciókat is.Új gyógyászati szolgáltatásként elindul a babamasszázs és az intimtorna is, a Napfényfürdő Aquapolis egyedülálló Baba-Mama Világában pedig lehetőség van a kisgyermekkel érkező szülőknek a kisbaba nyugodt altatására, pelenkázására és etetésére is egy csendes környezetben.A gyógyászati részleggel is rendelkező vízivárosban a család minden tagja megtalálhatja a számára megfelelő kikapcsolódási formát vagy a legkellemesebb vízi élményt. A wellnessben a szülők töltődhetnek, a gyógyászaton a fájó testrészeiket gyógyíthatják, a szabadban pedig strandolhatnak a gyönyörűen karbantartott környezetben. Közben a gyerekek kül- és beltéren is csúszdázhatnak, vagy játszhatnak a négyszintes gyermekparadicsomban, kültéri játszótéren. (X)