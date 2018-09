Luxus és romantika Szeged-Szentmihályon - és most ez meg is vehető!

(X)

Romantika a kert végébenLehet, hogy nem az öné lesz ez a 2009-ben épült, Csongrád megyei ház, de hogy néhány percre elábrándozik arról, mi mindent csinálhatna ebben a 2009-ben épült, 130 négyzetméteres családi házban, az biztos! Egyszerűen bele fog szeretni.Szeged-Szentmihály kertvárosában a 2200 négyzetméteres telek a Holt-Tiszához kapcsolódik 24 négyzetméteres saját mólóval, valamint horgászási engedéllyel. Évente kétszer van haltelepítés, érdemes kihasználni! A tájvédelmi körzet látképe lenyűgöző, szépsége a romantikus pillanatok kelléke - főleg, hogy akár csónakba is ülhetnek az ingatlan tulajdonosai. Volt, aki a motorcsónakázási lehetőséget hiányolta a luxuscsomagból, de enélkül is élvezhető itt az élet!High-tech és kényelemAz egyszintes, két család kényelmes életét is biztosítani tudó házhoz 84 m-es wellness-részleg, 75 m-es különálló, összkomfortos vendégház és 42 m-es dupla garázs tartozik.A napkollektorral is ellátott, hőszigetelt téglaházban 3 hálószoba, 2 fürdőszoba, 1 konyha háztartási helyiséggel és kamrával, étkező, nappali, 2 gardróbszekrénnyel ellátott közlekedő található. A szobák mindegyike teraszkapcsolattal rendelkezik. A ház hűtése falhűtéssel, fűtése minőségi kazánnal valósult meg, a nappaliban fatüzelésű kandalló található.A ház konyhájába minden háziasszony bele tud habarodni: nemcsak a hűtőajtóba szerelt, 65 csatornával rendelkező televíziónak köszönhetően, hanem a testhezálló bútorok, tárolók, a legjobb minőségű konyhai háztartási gépek és a morzsafelszívó készülék miatt is. Ebben a házban még a takarítás is a luxusról árulkodik: a központi porszívó öt ponton csatlakoztatható.Minden nap wellnessUgye, milyen jó lenne munka után saját jakuzzijában, szaunájában lazítani? Itt könnyű megtenni, a padlófűtéssel és saját gépészettel ellátott wellness-részlegben fűthető medence, jakuzzi, tusoló, WC, szauna, borhűtőpult szolgálja a lakók kényelmét.Aki a lélegzetelállító kertben szeretne ejtőzni, az 1500 m-es, parkosított, automata öntözőrendszerrel és fúrt kúttal felszerelt kertben – ahol még az esővíz újrahasznosítása is megoldott – megteheti, hiszen díszkivilágítás és számtalan dísznövény fokozza a hétköznapok harmonikus hangulatát.És ez még nem minden! A belterületnek számító telek beépíthetőségét még korántsem használták ki a jelenlegi tulajdonosok: kész tervek vannak egy kültéri medence és egy barbecue részleg megépítésére. Az ár tükrözi a kényelmet, a minőséget, a luxust és a lenyűgöző környezetet, 555 ezer euróért vásárolható meg.E-mail: