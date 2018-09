Ma startol a Welcome Camp a Lapos Beachen

(X)

Több mint 6500 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen szeptembertől. A hagyományosan a hónap elején, immár harmadik alkalommal a Laposon helyet foglaló Welcome Campen idén először a JATE Klub saját színpaddal rukkol elő.A JATE Klub Mainstage-en az ausztrál Nervo ikerpár, míg Hollandiából a török származású Burak Yeter csütörtökön lép fel, Alle Farben, a berlini klubélet egyik legelismertebb dj-je, valamint Juicy M Ukrajnából érkezik a szeptember 8-ig tartó fesztiválra. Itt lesz Edo Denova, Hagus, Helldance, Kincsesszabi, Lennard, Loving Arms, Myon, Newik, Nikita, valamint UVCT.Az I LOVE RETRO stage-en az Ufo, Groove House, V-tech Kefír, az Animal Cannibals, Betty Love, Csordás Tibi, Kozmix, UFO, DJ Novák, DJ Nacsa és DJ Just-inn szórakoztatja a bulizó közönséget.A HOUSE-TECHNO-CLASSIC HOUSE stage-en a romániai Nusha és a szerb Marko Nastic koronázzák meg a techno és house műfaj szerelmeseinek éjszakáját, de fellép még Bárány Attila, Collective Machine, David Temessi, James Cole, Just-inn, Kozmix DJ, Náksi Attila, Newl, Pat Duff, Shabaam, Sikztah és Victoria Franches is.A fesztivál arca a The Shudras zenekarból ismert Shudras Tibi, a Szegedről elszármazott énekes-rapper, dalszövegíró, dalszerző lesz. Neki és Myonnak köszönhető a Welcome Camp himnusza is, az Add nekem a nyarad című nóta, amit hétfő óta publikus.A nóta meghallgatható itt is: