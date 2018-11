Magyarország legjobb motorsportcsapatával, a M1RA-val dolgozik a PC Trade Systems

Norbi, mint névadó

Limitált szériát dob piacra a Hyundai hazai importőre az i30 N modellből, amelyet a márka hazai nagykövete, Michelisz Norbert ihletett – az autóból mindössze húsz darab kerül piacra. – Különleges élmény számomra is, hogy a nevemmel fémjelzett és dekorált egyedi széria darabjai futhatnak majd a magyar utakon. Ilyen együttműködésben eddig még nem vettem részt, de tetszett az ötlet és a megvalósítás is – árulta el Michelisz Norbert. A vásárlók a későbbiekben vezetéstechnikai tréningen is eltölthetnek néhány órát Norbival, így hamisítatlan vezetési élményt is kapnak a megvásárolt autó mellé.

A szakmán kívül kevesen tudják, hogy a M1RA – ejtsd: mira – csapat technológiai partnere a szegedi PC Trade Systems Kft., a cég szakértői is részt vettek a TIK-ben rendezett, telt házat vonzó talkshow-n, és beszélgettek Bári Dávid csapatfőnökkel, Michelisz Norberttel és Bári Gergő versenymérnökkel.– Az autóversenyzésben az lehet sikeres, aki egyszerre tud érvényesíteni két, látszólag ellentétes szempontot: a gyorsaságot és a biztonságot. A motorsportban minden századmásodpercnek jelentősége van – mondja Szegvári Gábor, a PC Trade Systems üzletágvezetője. Az adatgyűjtő rendszer információi alapján a beállításokat állandóan finomítani, módosítani kell – nincs két pálya, amelyen az autók ugyanolyannal versenyeznének. Mindez gyors és okos IT-támogatás nélkül nem volna lehetséges.– Egy csapat IT-megoldásainak gyorsaságával és hatékonyságával kapcsolatban minden versenyhétvégén eljön a megmérettetés ideje, az igazság pillanata – hangsúlyozza a szakember. Egy-egy futam alatt a pilóták munkáját segítő mérnököknek villámgyorsan, gyakran másodpercek alatt kell fontos döntéseket meghozniuk – legyen szó akár a stratégiáról, akár a versenyautók beállításairól.Ahogy a pilóták arra törekednek, hogy megelőzzék versenytársaikat, úgy az ő teljesítményüket támogató technológiának is győztesnek kell lennie, ezt a hozzáállást biztosítja a M1RA Motorsport részére a PC Trade Systems.– Egy jó példával élve: miután beérkeznek az adatok a versenyautóból a boxba, a mérnöki csapat a letöltés után tudja észlelni, hogy mondjuk a felfüggesztéssel valamilyen probléma van. Ilyenkor nagyon gyorsan kell meghozni a lehető legjobb döntést – avat be a versenyhétvégi rutinba Szegvári Gábor. A döntés akár az is lehet, hogy rászólnak a versenyző fülére, hogy Norbi, vedd el a gázt! Így másnap a fordított rajtsorrend miatt jobb pozícióból indulhatnak a futamon.– Mi a nagy mennyiségű adat gyors feldolgozásában tudunk segíteni – hangsúlyozza a PC Trade Systems szakembere. Érdekes példával is szolgál: hiába van a Ferrariban és a traktorban ugyanolyan nyomatékú motor, szántani mégis az utóbbival érdemes, azon a pályán a munkagép a nyerő.Amikor valaki sok adattal dolgozik, nagyon fontos a biztonság kérdése. Óriási károkat tudna okozni a versenyzőnek, illetve az egész csapatnak, ha kikerülne, hogy a következő pályára, futamra milyen autóbeállításokkal készül a Hyundai. A bizalom megvan, az együttműködés már korábban elkezdődött, amikor Bári Dáviddal, a jelenlegi csapatvezetővel közös dolgoztak más projekten. A hosszabb időre visszatekintő munkának is köszönhető, hogy Szegedre tudták hozni a csapatot, és ez segítette missziójában a PC Trade Systemset, és így a technológia mellett az embert is be tudták mutatni. – Fiatal csapat, fiatal szervezet vagyunk, de addig nem nyugszom, míg meg nem nyerem a kategóriámat – mondta a TIK-ben a szép számú hallgatóságnak Michelisz Norbert, Szegvári Gábor pedig azt szeretné, hogy ezt a sikert közösen érjék el.– Év elején azért írtam alá a Hyundaihoz, mert hittem benne, hogy az i30 N TCR lesz a legjobb autó. Precíz tervezés eredménye, hogy most a WTCR élmezőnyében sokan ülnek a márka volánja mögött – mondta Michelisz Norbert. Ha eltekintünk a teljesítménykiegyenlítő rendszertől, egyértelmű, hogy ez a Hyundai a legerősebb a pályán, és ez hosszú távon az eredményekben is realizálódik. Meglepetés lett volna, ha nem ez a márka adta volna az idei bajnokot. Gabriele Tarquini győzött, második is Hyundai lett, és a negyedik autó is, utóbbi volánja mögött Michelisz Norberttel.– Büszkeséggel tölt el, hogy Norbival dolgozhatunk együtt, nála hitelesebb és profibb márkanagykövetet nehezen tudnék elképzelni, nemcsak a versenyeken, a hétköznapokban is kiváló hírvivő. Nem pusztán profizmusa és hitelessége, de személyisége és a hozzáállása is meggyőzött arról, hogy a jövőben is vele szeretnénk folytatni a megkezdett közös munkát – mondja Kovács Pál, a Hyundai Holding Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.