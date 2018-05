Májusban ismét Zsigmond Vilmos Filmfesztivál

Zsigmond Vilmos 1930. június 16-án született Szegeden, ahol 20 éves koráig élt. Jelentkezett a budapesti Filmművészeti Főiskolára, előtte Becsky Balázs Kárász utcai műtermében tanult fényképészetet. Amíg nem jutott az amerikai filmgyártás közelébe, ebből élt. Friss diplomás operatőrként az 1956-os forradalom idején felvételeket készített a pesti utcákon, majd elhagyta az országot. Amerikában kezdett új életet, ahol ragyogó filmes karriert futott be. 1978-ban elnyerte az Oscar-díjat.

A fesztivál 23 ország 74 alkotását öt műfajban mutatja be. A versenyfilmek vetítését változatos programok kísérik a mozi egész területén és mindhárom termében: workshopok, beszélgetések, közönségtalálkozók, kiállítások és különleges, ritkán látható filmek várják a mozi szerelmeseit.Az ország egyik legszebb és legrégebbi ‑ lassan 100 éves ‑ hagyományos mozija, a szegedi Belvárosi Mozi legnagyobb, 500 fős terme 2005 óta a szegedi születésű Zsigmond Vilmos világhírű operatőr nevét viseli, amire ő hallatlanul büszke volt. Ha itthon járt, mindig ellátogatott ide. „Legfőképpen a szegedi emlékeim maradtak meg bennem nagyon erősen, mert amit az ember gyerekkorában átél, az nagyon erősen megmarad benne" ‑ nyilatkozta a 2016. január 1-jén elhunyt klasszis.A fesztivál létrejöttét a személyes kötődés mellett az operatőr alkotói nagysága, az iránta érzett tisztelet és elismerés inspirálta. Munkásságának minősége, generációkra gyakorolt hatása egyet jelent a fesztivál céljával: a filmkészítés egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőrre, illetve munkája jelentőségére irányítani a figyelmet.Ezt hangsúlyozva alkotta meg Popovics Lőrinc szobrászművész a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál díjtárgyát, amely tökéletesen tükrözi az operatőr absztrakt iránti rajongásából adódó fekete-fehér mániáját. A szobrocska a nyertes operatőrök kiemelkedő teljesítményének méltó kifejezése.A nyitónapon 18 órától levetítik a Testről és lélekről című, Arany Medve díjas, Oscar-díjra jelölt filmet. A rendezvényen a két testvérfesztivál, a palicsi Európai Filmfesztivál és a Malter – Vándor Filmfesztivál tavalyi legsikeresebb filmjeit is láthatja a közönség.A hazai filmes oktatás helyzetéről közönségtalálkozó keretében lesz beszélgetés: bemutatkozik a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem filmes kara, a diákok elhozzák vizsgafilmjeiket.A programban szerepel Robert Altman filmje, a McCabe és Mrs. Miller című, 1971-es produkció is, ugyanis ez a film hozta meg a szeged díszpolgára számára az első elismerést, innen számítható operatőri karrierje.Egy külön blokk a magyar „oscarosoknak", vagyis az Oscar-díjat ‑ köztük diák-Oscart ‑ nyert, illetve az Oscar-jelölésig eljutó hazai animációs és rövidfilmeknek szentel figyelmet. A Mindenki című film mellett látható lesz A légy, a Hugo Bumfeldt, a Love, A nyalintás nesze és a Szép alak. Újdonságként a gyereknézők a Kecskeméti Rajzfilmstúdió filmjeiből láthatnak válogatást.A versenyfilmeket az öttagú zsűri ‑ Szabó Gábor operatőr, a zsűri elnöke, Sopsits Árpád filmrendező, Muhi András producer, James Chressanthis (USA) operatőr és Herbai Máté operatőr ‑ értékeli, de lesznek versenyen kívüli vetítések is olyan csemegékkel, mint például James Chressanthis Zsigmond Vilmosról és Kovács Lászlóról forgatott díjnyertes dokumentumfilmje, a No Subtitles Necessary: Laszlo & Vilmos. A fő zsűri mellett díjazni fog az ötfős Kritikus zsűri és a középiskolásokból, egyetemistákból álló Diákzsűri is.A Balázs Béla-terem kiállítása ízelítőt ad a Super 8, vagyis a keskenyfilm technikai történetéből: Szokol Szilárd 18 éve gyarapodó gyűjteményéből többek között vetítőket, kamerákat, filmvágó gépeket szemlélhetnek meg az érdeklődők.