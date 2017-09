Már a 2018-as esküvői szezonra készülnek a Hungiban

– Már a 2018-as esküvői szezonra is van több foglalásunk – kezdte Annus Melinda, Hungi Vigadó menedzsere.

+36-30/535-3483-as telefonszámon vagy a rendezveny@hungiszeged.hu e-mail-címen. Ha Ön is ülönleges, elegáns és egyedi esküvőre, rendezvényre vágyik, akkor érdeklődjön és érjen ajánlatot Annus Melindától a-as telefonszámon vagy ae-mail-címen.

(X)

A céges rendezvények mellett esküvő egyre népszerűbb helyszíne aa Stefánián. A 2018-as esküvői szezonra már most célszerű helyet foglalni.A rövid időn belül Szeged egyik legnépszerűbb szórakozóhelyévé vált Hungi a szórakozni vágyó özönség mellett céges rendezvények, családi ünnepek, csapatépítő tréningek és esküvő kedvelt helyszíne, ahol több ülönteremmel várjá a vendégeket.A Hungi Vigadó egyedi, elegáns és minden igényt kielégítő helyszínnel gondoskodik arról, hogy feledhetetlen legyen a nagy nap. A helyszín önmagában ülönleges: a Hungi gyönyörű épülete a város szívében, nem messze Szeged főutcájától, a Tiszától, méltó az elegáns alkalmakhoz. Az épületben 200 fős lakodalom lebonyolítását is vállaljá . – Akik már idén lefoglaljá a Hungit az esküvőjükre, azoknak kedvezményt biztosítunk – tette hozzá a klub menedzsere. A polgári esküvőt akár helyben, a hangulatos teraszon is meg lehet tartani, amire idén már több alkalommal sor került. Így még a Széchenyi tértől, a városházáról induló séta is megspórolható.A Hungiban a jó hangulat is garantált: a kiszolgálás profi, az ételek és italok minőségiek. A menü szabadon összeválogatható, a házias ízektől az ételkülönlegességekig várja a vigadó a vendégeket. Prémium italok, koktélok és ávé ülönlegességek és igény esetén koktélshow gondoskodik a családi és céges rendezvények, valamint esküvő jó hangulatáról. A professzionális kiszolgálás mellett a Hungi Vigadó modern technikai háttérrel gondoskodik a rendezvények színvonaláról: fény- és hangtechnika, illetve projektoros vetítési lehetőség mellett a Hungi profi fotósa is rendelkezésre áll.