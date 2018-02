,,Medencéből ki, tárlatra be!" - lubickoljon és művelődjön Gyulán

az egykori Almásy-kastély 8,5 hektáros természetvédelmi területté nyilvánított parkjában található. A minősített gyógyhely minden évszakban ideális pihenőhely a kikapcsolódásra vágyók számára.

Februárban és márciusban több akcióval és különleges élményekkel várják a városba és a fürdőbe látogatókat. Február 1-jén indult „Legyen Jegyes" akciójuk , amellyel ugyan jegygyűrűvel nem, ám ingyen belépőjeggyel megajándékozzák a csobbanni vágyókat. Március 31-ig ugyanis minden, a Gyulai Várfürdőbe megváltott belépőjegy mellé az Almásy-Kastély Látogatóközpont „Eltemetett vár" című tárlatára szóló belépőt ajándékoznak. A kastély csupán száz lépésre van a fürdőtől, így a tucatnyi medence után a kultúrában is megmártózhatnak a fürdőzők.

A már megszokott zenekérés sem marad el, hiszen a Gyulai Várfürdő a kívánságműsorok gyakori helyszíne lett. A Mega Rádió debütáló, majd Valentin-napi nagy sikerű kitelepülése után kétheti rendszerességgel kedveskedik majd a Fürdő a vendégeinek ezzel a szerethető műfajjal. Március 3-án, szombaton folytatódik tehát a Rádiós Kívánságműsor sikersorozata, melyben déltől két órán át minden bátor jelentkező üzenhet az éteren keresztül akár a szerelmének, szeretteinek, barátainak, vagy éppen családtagjainak.

A Gyógyászaton is felpezsdült az élet: egy régóta jelzett igénynek tett eleget a Várfürdő azzal, hogy szélesítette a palettát abevezetésével. Mostantól a hozzájuk érkezők nyolc különböző gyógykúracsomagból is választhatnak: az Intenzív gyógykúrától kezdve többek között Lazító, Megelőző, Komplex sőt, még az egyhetes Stresszkezelő Gyógykúra-csomag is rendelkezésére áll az egészségükért komolyan tenni akaró vendégeiknek.

(X)

Érdemes tehát ellátogatni a Gyulai Várfürdőbe, ahol a látogatók az országban egyedülálló környezetben hódolhatnak a fürdőzés szenvedélyének, és emellett különleges programokkal is várják őket, melyeknél „Kívánni sem lehet jobbat".