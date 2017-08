Még lehet jelentkezni államilag támogatott OKj-s szakmai képzésekre - Ingyenes továbbképzés mindenkinek

(X)

Ingyenes nappali tagozatos képzésekre 25 éves kor alatt lehet jelentkezni. Ebben a formában akár még több tízezer forintos ösztöndíjra is lehet pályázni, főként azoknak, akik a Magyar Közlöny megyékre bontott listájában felsorolt hiányszakmákat tanulnak. A második szakma megszerzését már kortól függetlenül csak esti vagy levelező tagozaton lehet elvégezni.A két államilag támogatott képzés mindenkinek jár, így ha valaki már fizetett OKJ-s tanfolyamért, akkor megmaradtak az államilag támogatott lehetőségei. Sőt, az egyetemi tanulmányok alatt vagy az után is elvégezhetőek az ingyenes tanfolyamok. Az államilag támogatott OKJ-s képzések azonban csak egymás után végezhetőek el. Fizetős formában azonban nincs korlátozás. Hogy melyik intézmény milyen tanfolyamokat indít, és azokból melyik az államilag támogatott, az változó, így érdemes tájékozódni a jelentkezés előtt.Szeged több iskolájában kínálnak OKJ-s képzéseket, így például a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola is fogad még jelentkezőket. Itt nappali tagozatra augusztus 31-ig lehet jelentkezni, míg esti munkarend szerint szeptember 15-ig. – Több képzésünk betelt már, de körülbelül 150 államilag támogatott helyünk van még a tíz induló szakunkon – mondta Juhász Róbert, az iskola szegedi tagintézményének vezetője. Hozzátette, hogy a legnépszerűbbek idén is a logisztikai és a pénzügyi képzések, valamint a szociális ágazat képzései, továbbá az informatikai és turisztikai szakok voltak. Emellett ősszel Szegeden először demenciagondozó képzés is indul, amely a szociális gondozó szakra épül. Ennek tantervét egyébként Szegeden dolgozták ki a szakemberek. Szeptember 1-jétől már két tagintézményben (Osztrovszky utca 5. és Lidicei tér 1.) várják a tanulni vágyó jelentkezőket.