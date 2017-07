Megfiatalodott a 20 éves Vedres Sörkert

A 20. jubileumát ünneplő rendezvény idén látványosan megújult: az elsősorban a középkorú vendégek által kedvelt hely új üzemeltetői most a fiatalok felé is nyitottak. Ezt tükrözi a felfrissített dizájn: eltűnt a sátor a területről, mely így jóval szellősebb, átláthatóbb lett, a terület fölé pedig hangulatvilágítás került.

De nemcsak megjelenésében lett fiatalosabb a Vedres Sörkert, hanem kínálatában is. A sörök mellett immár koktélokat is lehet itt fogyasztani, de kínálnak fröccsöt is jó minőségű borokkal, limonádét, fagylaltot és ételeket is. Hogy jobban csússzanak az italok, bajor kolbászt, perecet, de sülteket, salátát is lehet kérni. A 18 óra előtt érkezők a ház söréből minden második korsót 200 forintért vásárolhatnak meg.

(X)

Az üzemeltetők azt mondják, a nyitáskor tapasztalt hosszú várakozási időt plusz munkaerő felvételével már kiküszöbölték – annak ellenére, hogy a munkaerőhiány miatt nehéz felszolgálókat találni. A Vedres Sörkert a hét minden napján várja a vendégeket, hétfő kivételével mindennap élő zenével: Szeged közkedvelt zenészei lépnek fel, július 19–21-ig Vecsernyés Róbert, július 22-23-án és 26-tól 30-ig Várkonyi Tibi, akik augusztusban is visszatérnek, továbbá fellép Polgár Józsi, Gera Janó is. Augusztus 19-én egy rock 'n' roll partin Kakuszi Béla biztosítja a talpalávalót, végül augusztus 20-án minden nyáron fellépő zenész visszatér egy fergeteges estére. A sok száz fő befogadására alkalmas sörkert akár privát rendezvényeknek is helyet tud adni, akár fellépőt is tudnak hozzá biztosítani.