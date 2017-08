Mennyire tartós egy fogászati korona vagy híd?

A Globe Centre csapata most ehhez nyújt segítséget, hiszen minden kedves páciensüknek, aki minimum 150.000 Ft-ért vesz igénybe fogászati szolgáltatásokat a Globe Centre Egészségközpontban, egy ORAL-B 2000 elektromos fogkefét adunk ajándékba.

Időpont-egyeztetés: +36-20/289-0778

www.globecentre.hu

A fogászati korona vagy híd cseréje 5-8 évente szokott indokolttá válni, és ennek oka nem más, mint az alattuk lévő fogak romlása vagy pedig maga a fogágy sorvadása.Sokan gondolják, hogy mivel a korona egy műfog, ami nem tud szuvasodni, így nem is kell olyan gondosan ápolni, mint egy normál fogat. Ez azonban nem így van. Amennyiben a szájhigiéné nem megfelelő, ínygyulladás alakulhat ki, amely által meglazulnak a fogak, így a rajtuk ülő korona is instabillá válik. A féléves kontroll alkalmával az is megállapítható, hogy az esetleges változások az ínyben vagy a fogban igényelnek-e apróbb beavatkozást, amely jelentősen megnövelheti a korona élettartamát.Ha tehát szeretnénk meglévő pótlásaink élettartamát megnövelni, figyeljünk oda a megfelelő szájhigiéné betartására, és félévente menjünk el egy kontrollra a fogorvosunkhoz!