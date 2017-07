Mi az ebéd Szegeden?

Kezdjük a gyerekekkel! Szünidőn kívül többségük az iskolai menzán ebédel. Az utóbbi időben komoly változások történtek a menzán kínált ételek jellegében, hiszen a kormány egy elég szigorú miniszteri rendeletben szabályozta 2014-ben a kicsik asztalára kerülő ételek paramétereit. Tilos sót és cukrot tartani az asztalokon, tilos szénsavas üdítőket, magas zsírtartalmú húskészítményeket adni a gyerekeknek, csökkenteni kell a felhasznált sómennyiséget, fel kell tüntetni az ételek alapanyagait az allergénekre való különös tekintettel. A rendelet természetesen egy sor más feladatot is ró az étkeztetést végző szereplőkre a gyerekek egészségét szem előtt tartandó.

, a Waldorf iskola konyhai alkalmazottja szerint valóban sokat panaszkodtak a rendelet bevezetése után a gyerekek a sótlan étel miatt.„A gyerekek azokat az ízeket szeretik, amiket otthon már megszoktak. Ha nem is viszik vissza érintetlenül, keveset esznek az ételből, ha sótlan. Ez persze nem igaz azokra az ételekre, amiket szeretnek, azokat megeszik sótlanul is. Inkább a főzelékekre jellemző, hogy mivel amúgy sem lelkesednek értük, ezért keveset esznek belőlük, ha nincs íze."Az új rendelet előírja, hogy biztosítani kell ebédet a különleges diétát igénylőknek is. Tehát aki gluténérzékeny, tejérzékeny, tojásérzékeny, az sem maradhat ki a közétkeztetésből. Nekik külön-külön menü jár az allergiájuknak megfelelően. Nem megoldás, hogy egyetlen „mindenmentes" menüt kínál az iskolai menza az összes ételallergiásnak, hiszen ez súlyos tápanyaghiányhoz vezethet. Ezt a kihívást nem minden konyha tudja teljesíteni, részben logisztikai okokból, részben azért, mert a szakácsok nem elég felkészültek – a szakácsképzésben eddig nem szerepelt a diétás ismeretek oktatása.Szeged belvárosában egymást érik a kisebb-nagyobb „kajáldák", amiket főleg egyetemisták töltenek meg. Teljesen egyértelmű, hogy Szeged GDP-jének jelentős része az egyetemre épül. Csak külföldi diákból több mint 3200 tanult a városban az elmúlt tanévben, és ők átlagosan 250.000 Ft-ot költöttek el a városban havonta, ami azt jelenti, hogy 4 külföldi diákra jutott egy új szegedi munkahely. A régi klasszikus egyetemi menzákon túl (Irinyi, SZOTE, Béke tanszék) számos új hely nyílt, amiknek a profilja igazodik a megnövekedett igényekhez. Izgalmas dizájn, markáns tematika, kevés fajta, de egzotikus étel, indiai, kínai, arab, amerikai ízek. Ez jellemzi az újonnan nyílt helyeket. Mivel az egyetemisták jelentős része nem tölti a városban a hétvégét, ezért ezeknek a helyeknek egy része nem is nyit ki a hétvégéken. A régi klasszikus kifőzdék az árban tudnak legfeljebb versenyezni az új, trendi helyekkel, de a tehetősebb diákokat nem hatja meg az alacsony ár és a retró hangulat, ők minőséget, fantáziát és kozmopolita életérzést keresnek. Így a régi helyekre inkább az oktatók és az egyetemi alkalmazottak járnak.

vegán, vagyis kizárólag növényi alapanyagokból készült ételeket kínáló éttermet üzemeltet a belvárosban. A hely különlegessége, hogy az étterem egy részében egy szőnyegekkel borított emelvényen, a cipőt ledobva törökülésben is ebédelhetünk.„Csak hétköznap vagyunk nyitva, elsősorban külföldi egyetemistákból áll a vendégkörünk, közösségi oldalunk is kétnyelvű. Előre elkészített 5-6-féle ételből állíthatják össze az ebédjüket a vendégeink. Itt nyugodtan ehetnek a legszigorúbb vallási előírásoknak megfelelni kívánó muszlim vagy buddhista egyetemisták is, világkonyha ihletésű ételeink nem ütköznek semmilyen vallási előírással."A külföldiek jelenléte mindenféle szempontból színesíti, élettel telíti a várost. A pezsgés és a nyitottság a gasztronómia területén is érezteti a hatását, hiszen a külföldi egyetemisták kedvéért nyílt éttermekbe helyiek is járnak, a szegediek étkezési szokásait is befolyásolják a bővülő lehetőségek.A szegediek egy része házhoz vagy a munkahelyére szállíttatja az ebédet. Van, aki csak akkor néz rá a netre, ha már megéhezett, és fél órán belül megoldást vár a szükségleteire. Erre az emberi gyengeségre, lustaságra is számos szolgáltató épít. Ételfutárok robogóitól hangos (és büdös) a belváros, akik egy-egy pizzával vagy salátával a dobozban száguldanak az éhes munkavállalók irodaházaihoz. Vannak, akik előre gondolkodnak, és legalább egy nappal az ebéd előtt meg is rendelik azt. Az előre rendelős ebédkiszállítók között az egyik meghatározó szereplő a Pokerfood. Csak ők napi 500-1000 ebédet szállítanak ki Szegeden és a környező településeken.

szerint megfér egy étlapon a pacal és a fitneszmenü.„Kétségtelenül az egyszerűbb, hagyományos ételeket rendelik többen tőlünk, főleg az idősebbek, de ma már nem lehet megkerülni azokat a rétegeket sem, akik speciális igényekkel keresnek meg minket. Akik valamilyen tudatos döntés miatt választják a paleo vagy a vegetáriánus diétát, ugyanolyan jogokkal rendelkező szereplői az étkeztetésnek, mint azok, akik a hagyományos, magyaros ízeket kedvelik, vagy azok, akik valamilyen ételallergia miatt kénytelenek mást, a hagyományostól eltérőt enni. Ezek a sorok az étlapunkon azért is jók, mert színesítik a palettát, tehát néha azok is berendelnek a vega menüből, akik nem vegetáriánusok. Nehéz lenne talpon maradni manapság úgy, hogy ha kizárólag hagyományos ételeket kínálnánk. Meg kell jegyezni még, hogy étkezési kultúra kapcsán természetesen az az alap, hogy minőségi, egészséges és változatos az étel, de a vevők nemcsak az étel miatt választják egyik vagy másik kiszállítót, hanem az emberi tényező is számít, a kiszolgálás minősége, az emberi, közvetlen hang, a megszólíthatóság. Ez az elmúlt évtizedekben nem volt divat, manapság fontos, hogy a vevőnek legyen lehetősége visszajelezni a szolgáltatásról."

A turisták és a más vidékekről érkező vendégek számára kötelező program a szegedi halászlé kipróbálása, de hevenyészett körképünk szerint a hétköznapokban kezd győzedelmeskedni a változatosság és a korszerűség. A szegedi közönség híres arról, hogy mennyire maradi, de ez talán csak a gyerekekre és az idősebbekre igaz. A középkorúak és a fiatalok elfogadják, sőt igénylik a változatosságot – akár egy konyhán belül, akár városi szinten.