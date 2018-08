Mi folyik itt? Csőtörés?!

(x)

Ha egyre nagyobb vizes foltot talál a falon, vagy hatalmas tócsában áll udvarában a víz, ugyancsak azonnal lépni kell, már csak azért is, mert a csőtörés nem mindig ott van, ahol a víz. Lehet, hogy több méterrel arrébb kell a hibát keresni.Kétféle csőtörés lehetséges: törhet a szennyvízcső vagy a nyomó oldali cső – vagyis amelyen keresztül a ház irányába áramlik a víz. A második eset, a régi csővezeték, szerelési hiba a hálózat felújítása vagy fúrás során valamelyik idom sérüléséből adódhat, de az udvaron a víz irányába iparkodó fagyökér is lehet a baj okozója. Azt is figyelembe kell venni, hogy az ugyanazon a ponton történő rendszeres dugulás is előbb-utóbb csőrepedéshez, majd töréshez vezethet a szennyvízhálózatban, s ennek tünete hasonlít a nyomó oldali cső töréséhez. A víz először szivárog – ezt nehéz észrevenni –, majd a törés miatt folyik, sőt ömlik.Első körben a házi nyomáspróbát kell alkalmazni, ezzel kiderül, melyik fajta csőtöréssel van dolgunk. A szakembert nem igénylő vizsgálathoz egyszerűen zárja le a vizet a vízóránál, és 1-2 óráig ne húzza le a WC-t, valamint egyetlen csapot se használjon! Ezután nyissa meg újra a főcsapot: ha mozdul a vízóra, nyomó oldali törésről, ellenkező esetben a szennyvízcső töréséről van szó, de az sem kizárt, hogy társasházakban, panelokban a szomszédnak van csőtörése. Éppen ezért kopogjon át hozzá, és hívja fel figyelmét a nyomáspróba elvégzésére. Ha már a konnektorból is folyik a víz, nagy a baj, ne kísérletezzen tovább, azonnal tárcsázza a szakember számát!Gyakori jelenség a panellakásoknál az esőejtő meghibásodása. Eltörik, és ettől ázik fel a fal: ez hasonló tüneteket produkál, mint a szennyvízcső törése – magyarázza Péli Csaba, a Ház-mester ügyvezetője. Ilyenkor a szakember mellett a közös képviselőt is értesíteni kell. A szennyvízhálózat esetleges hibájának feltérképezése kamerás vizsgálattal történik, nyomó oldali törésnél pedig nyomáspróbát, illetve műszeres vízszivárgás-vizsgálatot végeznek. Ez az 1-2 órát igénylő munkálat 99 százalékos biztonsággal tárja fel a szivárgás pontos helyét. Így nem kell szétverni a fél házat vagy értelmetlenül felásni az udvart.Az udvari csőtörések egy része a téli fagyok előtt még megelőzhető: a kerti csapnál a fagycsapot kell teljesen elzárni. Nyáron egyébként sokak ott hibáznak, hogy a fagycsapot nem nyitják ki teljesen, így rengeteg víz feleslegesen folyik el. Fontos tudni: egy fagycsap vagy csak TELJESEN nyitott, vagy csak TELJESEN zárt állapotban lehet, köztes állapotokban mindig komoly mennyiségű víz elfolyására lehet számítani.Az egy hétig tartó mínusz 10 Celsius-fok alatti hőmérsékletnél az aknában található vízórát is érdemes alaposan betekerni törülközővel, rongyokkal, nehogy elfagyjon. A szolgáltató elfagyás esetén kicseréli az órát – de az ingatlantulajdonos költségén.Jó tudni: amennyiben szakember igazolja, hogy a csőtörés által elfolyt többletvíz nem kerülhetett a szennyvízhálózatba, méltányosságból lehet kérni a vízszolgáltatótól a csatornaterhelési díj elengedését (amely a vízdíj több mint 60%-a). Ez a „kedvezmény" jól jöhet a helyreállítási munkálatok költségeinek enyhítésére.