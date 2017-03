Milliós támogatást is érhet az informatikai audit

A mai digitalizációs fejlődés óriási, nem egyszerű feladat lépést tartani a változásokkal. A cégvezetők szakértő segítség nélkül gyakran érzik úgy, hogy elvesznek a lehetőségek tengerében. Ez az oka annak, hogy a digitális eszközök adta lehetőségeket csak korlátozottan használják, viszont emiatt jelentős lemaradásban vannak európai uniós versenytársaikhoz képest.A Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! projekt ezekre a problémákra nyújt megoldást., akik többéves szakmai tapasztalattal felvértezve felmérik a vállalkozások digitális helyzetét, megvizsgálják informatikai felkészültségüket, majd javaslatot tesznek a cégnél megvalósítandó fejlesztésekre. Mindezt a program keretében teljesen díjmentesen! A vállalkozások a részvételt követően aminősítést is megkapják, amelynek birtokában plusz 5% vissza nem térítendő többlettámogatást kaphatnak a közelmúltban megjelent GINOP-3.2.2 pályázaton.vezető IKT tanácsadó, a projekt szakmai vezető helyettese így nyilatkozott:„Egy friss kutatás alapján évi 152 óra, azaz 19 munkanapnyi kiesést is okozhatnak a lassú, elavult, korszerűtlen informatikai eszközök. Ez is alátámasztja, hogy az infokommunikációs eszközök korszerűsége nagyban befolyásolja egy vállalkozás hatékonyságát. A Modern Vállalkozások Programjának egyik fő pillére a 28 fős IKT tanácsadói hálózat, mely olyan szakmailag képzett, tapasztalt kollégákból áll, akik díjmentesen auditálják, felmérik a vállalkozásokat, segítenek abban, milyen módszerekkel érhetik el a legnagyobb hatékonyságot, milyen fejlesztési irányokban érdemes gondolkodni, s ehhez milyen pályázati források állnak rendelkezésre."a szegediügyvezetője annak a 8000 vállalkozónak az egyike, aki fontosnak tartotta csatlakozni ehhez az úttörő programhoz:„Ebben a programban az tetszik a legjobban, hogy sokféle lehetőség áll rendelkezésre, így minden cég megtalálja a számára megfelelőt. Fontos, hogy kis mérnökirodaként bárhol tudjunk dolgozni, és a vállalkozás adatai bármikor elérhetőek legyenek. Ehhez felhőalapú szolgáltatásokra lesz szükségünk, amit a projekt keretében szeretnék beszerezni. Így nem kell nagy befektetést igénylő, drága programot vásárolnom, és biztos vagyok abban, hogy a cégem információi is biztonságban vannak."A 127 állomásból álló Információs Nap elnevezésű rendezvénysorozat állomásain tartalmas, gyakorlati előadások mellett az informatikai területek szakértőivel is találkozhatnak, konzultálhatnak az érdeklődők.Szeretettel várjuk az érdeklődőket, regisztrálni ahonlapon lehet!Bővebb információ szintén a honlapon található, illetve Koleszár Pétertől, a projekt szakmai vezető helyettesétől kérhető a 06-30/935-0695 telefonszámon. (X)