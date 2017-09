Minden lépés gyógyít - Divatos gyógycipőkkel, ingyenes vizsgálattal segít az Orto-Pharma-Reha Kft.

A lúdtalp, a miatta kialakuló derék- és lábfájás megelőzhető, ha már kisgyermekként kezelik a láb deformitását – az. már több mint egy évtizede segít a vizsgálat és a kezelés minden fázisában. A minőségi gyógyászati segédeszközöket gyártó és forgalmazó üzletben a legkisebbeknek szánt gyógycipők sem egy kaptafára készülnek.– Kétéves kortól már elkezdhetik a gyógycipők használatát, és tornával kiegészítve évek alatt megerősödhetnek úgy az izmok, hogy később már nem alakulhat ki lúdtalp – magyarázzaügyvezető igazgató. – Sokszor már a szülő is észreveszi, ha kicsit másképp áll a gyermeke lába – nálunk a lábvizsgálat díjmentesen történik. Ha indokolt a viselése, akkor a gyógycipőhöz is levesszük a méretet, és elkészítjük.

További információ:

Szeged, Boldogasszony sgt. 37.

Tel.: +36-62/470-707, +36-30/677-9084

www.orto-pharma-reha.hu

facebook.com/ortopharma Szeged, Boldogasszony sgt. 37.Tel.: +36-62/470-707, +36-30/677-9084

(X)

Nem is gondolnánk, mennyit jelent, ha a gyermek óriást vagy törpét játszik, lábujjával szedi fel a zsebkendőt, vagy épp trambulinon ugrál – ilyenkor észrevétlenül is tornáztatja a lábfej izmait.– Fontos kiegészítő terápia a gyógytorna, melyet sajnos időnként elhanyagolnak – mondja a doktornő. – A vizsgálat után a gyógytornász megmutatja a szükséges gyakorlatokat, sőt sokszor már a vizsgálóorvos is tud tanácsot adni.Szerencsére már a gyógycipők is lehetnek divatos fazonúak, vidám színűek, és nem utolsósorban megfizethetőek.– Az egyedi gyógyászati segédeszközök többnyire TB-támogatottak – tudatja Dr. Fazakas Kinga. – A speciális, úgynevezett szupinációs cipő a támogatással együtt annyiba kerül, mint egy normál bőrcipő. A korai kezelés hatására akár már 10 éves korára is kigyógyulhat a deformitásból a gyerekláb, és nem alakul ki a fájdalmas lúdtalp.