Mindenkit vár a gyulai nyár

A hangulat a nyári medencés diszkóban hág a tetőfokára: a nem csupán a fiatalok körében közkedvelt nyári táncmulatság sikerén felbuzdulva idén minden szombaton lesz fergeteges hangulatú disco party, ahol más-más stílusú dj-k varázsolják tánctérré a 8,5 hektárnyi fürdő legbulisabb medencéjét. Ehhez dukál még habparty, kicsiknek szánt hóparty, vagy akár fitnesz- és divatbemutató is.Aki csendesebb duhaj, választhatja a gyógyvizes medence Aquafitnesz óráit is. Sőt a szervezők a kisgyerekes családokra is gondoltak: péntekenként a reneszánszát élő klasszikus bábszínházi előadásokon mulathatnak a legkisebbek és szüleik.Augusztus 12-én, acsaládi napon szó szerint mesés jelmezek és díszletek között lesz jelen a gyermekek nagy kedvence, Picicica. A csöppet sem „pici", kék macska teljes életnagyságban sétál a kicsik között az esemény egész napján, ahol többek között közös fotózásra is lehetőség nyílik a népszerű animációs figurával.Ugyancsak a kicsikre épít a Játékos családi hétvégék programsorozat, mely évek óta sikerrel színesíti anyári kínálatát. A nyolc alkalmat érintő Játékos családi hétvégék célja, hogy fejlesztve szórakoztassa a gyerekeket logikai feladványokkal, kézműves-foglalkozásokkal, vagy éppen cirkuszi produkciókkal, mialatt a szülők gondtalanul pihenhetnek. A kiskamaszok - és akár a gyermeklelkű felnőttek - egész nyáron VR játékokkal színesíthetik a fürdőzés örömét. Tavaly remekül debütált az Ékszer- és ásványfesztivál, a kétnapos rendezvényhez idén is színes kísérőprogramok társulnak: aikido bemutató, dzsesszkoncert, hawaii hula tánc, különleges sport-, gyermek társastánc-produkciók emelik az esemény fényét.A gazdag programkínálatnak ezzel még nincs vége, hiszen a „, avagy Várfürdőből a Kastélyba és az utóbbi ajándékba!" mottójú akció május 15-étől egészen augusztus 20-áig tart. Ebben az időszakban a Gyulai Várfürdőbe lépve ajándék belépőjegy jár az Almásy-Kastély Látogatóközpont Eltemetett vár című kiállítására.