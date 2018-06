Mit érdemes higgadtan végig gondolnia a tájékoztatást közzé tevő vállalkozónak?

Rendelkezésre áll-e bizonyíték a reklám megjelenésekor? A tájékoztatás alkalmazásának teljes időtartama alatt igaz az állítás?

Egészségre gyakorolt hatás/gyógyhatás állításakor:

Van-e egyértelmű tilalom az állítás közzétételére? Például nem állítja-e a reklám, hogy milyen ütemben/mennyit lehet fogyni? Vagy nem tulajdonít-e élelmiszernek gyógyhatást?

Akció hirdetése esetén rendelkezésre áll-e megfelelő árukészlet, van-e helyettesítő terméke? A korábbi akció, értékesítés eredményei alapján is elég lesz-e a megrendelt mennyiség?

A reklámban látható nem akciós árat tényleg alkalmazták-e korábban? A korábbi árat ésszerű ideig (pl. nemcsak 1-2 napig) alkalmazták-e?

A tájékoztatás szövege olvasható-e? Minden esetben látszik-e megfelelően minden releváns információ, „apró betű"?

Ha vannak nem hirdetett kiegészítő feltételek, azok nem módosítják-e lényegesen az ígért árat, kedvezményt?

Az „akár" szócskával jelzett terméktulajdonság (pl. ár) széleskörűen elérhető-e, nem csak néhány fogyasztónak?

Látható-e, hogy az akciós ár / kedvezőbb ár mikortól/meddig elérhető?

A „legolcsóbb" ár vagy más piacelsőségi állítás igazolható-e?

Ha „ingyenes" az ajánlat, valóban nem kell az elkerülhetetlen költségeken felül további ellenszolgáltatást fizetnie a fogyasztónak?

Ha ismert személlyel hirdetek, és Ő ezért ellenszolgáltatást kap, feltüntetem-e, hogy ez fizetett hirdetés?

Ha üzletfelekről (legyen az megrendelő, vevő, igénybevevő vagy felhasználó) van szó, tilalmazott a döntésük tisztességtelen befolyásolása, a velük szembeni megtévesztő magatartás. Tilos az üzletfelek választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása is. Ilyen módszernek minősül különösen az, ha olyan körülményeket teremtenek, amelyek jelentősen megnehezítik az áru, illetve az ajánlat valós megítélését, más áruval vagy más ajánlattal történő tárgyszerű összehasonlítását. Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmát a versenytörvény tartalmazza.esetén egészségre gyakorolt hatás állításakor az Európai Bizottság által engedélyezett közösségi listán szerepelnek, vagy az EB által még nem értékelt állítások esetén az EFSA által kezelt ún. konszolidációs listán szerepelnek, vagy a vállalkozás egyedi kérelem benyújtásával az állítás listára történő felvételét kérte;‑ gyógyhatásállítás étrend-kiegészítő, élelmiszer esetén tilos;esetében állnak-e rendelkezésre tudományosan elfogadott bizonyítékok;estén az állítások az alkalmazási előírással összhangban vannak-e;a termék dokumentációja, klinikai értékelése alátámasztja-e az állításokat.A vállalkozások szabadon választhatják meg az alkalmazott kommunikációs eszközöket, határozhatják meg (az eszköz figyelembe vételével is) azok tartalmát, ugyanakkor felelősek azért, hogy a tájékoztatásuk a jogszabályoknak megfelelő legyen, és ne alakulhasson ki a termékről/szolgáltatásról a fogyasztóban a valóságtól eltérő kép. Ezért fontos, hogy az az adott kommunikációs eszköz (így például óriásplakát) valamennyi, a főüzenethez tartozó információt megjelenítsen, de ez jellemzően nem jelenti azt, hogy az általános szerződési feltételek (ászf) teljes szövegét szükséges lenne a reklámban feltüntetni.A GVH-nak nincs lehetősége, hogy előzetesen véleményezze a magatartásokat, kommunikációs anyagokat. Ugyanakkor, még ha versenyfelügyeleti eljárást indít is, a GVH figyelembe veszi a megfelelés érdekében tett erőfeszítéseket. Az érdemi erőfeszítést, illetve annak megtételét az eljárás alá vontnak – a megfelelő dokumentáció benyújtásával – bizonyítania kell. Az erőfeszítés akkor tekinthető érdeminek, ha az eljárás alá vont megfelelően igazolni tudja, hogy az érintett kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatban ‑ a megfelelés szándékával ‑ megkeresett tőle független, szakmai szervezetet vagy személyt (ügyvédet, ügyvéd irodát), aki az alkalmazandó jogszabályokkal és a GVH gyakorlatával nyilvánvalóan nem ellentétes véleményt adott számára. Lásd: ITT.A GVH csak abban az esetben tud módosított tájékoztatásról, gyakorlatról véleményt adni, amennyiben ‑ eltiltásra, kötelezésre figyelemmel ‑ utóvizsgálatot indít, vagy amennyiben új versenyfelügyeleti eljárás indítása válik szükségessé. Így például módosított reklámok tartalmáról sem ad ki véleményt arra vonatkozóan, hogy már megfelelőek-e ‑ sem a folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárásban, sem attól függetlenül.Amennyiben a tájékoztatás egy része apró betűvel, és nem észlelhetően szerepel a kommunikációban (pl. televíziós reklám, óriásplakát esetén), a GVH álláspontja szerint éppen az észlelés hiánya miatt nem válik a fogyasztónak címzett üzenet részévé, így nem is vehető figyelembe olyan információként, amely eljutott volna a fogyasztóhoz.Igen, attól, hogy közösségi médiában ‑ akár FB-, Twitter-posztként vagy blogon ‑ jelenik meg egy tájékoztatás, vélemény, attól még kereskedelmi kommunikációnak minősül, és ezen jellegének felismerhetőnek is kell lennie. Érdemes ennek kapcsán azt is figyelembe venni, hogy a saját honlapon idézett, hivatkozott fogyasztói vélemények szintén reklámnak minősülnek.Lehetséges, hogy csak adatkérés miatt, mivel például más forrásból nem állnak rendelkezésre adatok a megjelenésekről, briefekről. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy média-, reklámügynökség vagy egyéb vállalkozások ne lehetnének felelősök a megvalósult és kifogásolt kereskedelmi gyakorlatért. Amennyiben például a megjelenítés módjából nem látszik, hogy például egy cikk fizetett, és nem szerkesztői tartalom, abban az esetben média, reklámügynökség, egyéb vállalkozások is felelhetnek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért.A Gazdasági Versenyhivatal eljárásának nem feltétele, hogy a fogyasztók nagy tömege (vagy akár csak egyetlen fogyasztó is) szerződést kössön a kereskedelmi gyakorlatot megvalósító vállalkozással, és ebből kára keletkezzen. Az eljárás megindításához önmagában az is elegendő, hogy a vállalkozás részéről a vizsgált magatartás „csak" alkalmas lehet a fogyasztó ügyleti döntésének befolyásolására, torzítására.A jogi szabályozás értelmében a GVH bárkitől, bármilyen körben jogosult a tényállás feltárásához adatot, információt kérni. Bírósági döntésekkel is megtámogatottan a megkeresett vállalkozás nem mérlegelheti, hogy álláspontja szerint az adott kérdés a tényállás feltárásához szükséges-e vagy sem. Amennyiben nem így jár el, eljárási bírság kiszabását kockáztatja.Amennyiben a GVH valótlan (vagy hamis színben feltüntetett valós) tartalmú állításokat azonosít, a bizonyítási teher a jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel megfordul. Éppen ezért fontos, hogy a vállalkozások az általuk alkalmazott állítások valóságtartalmát már a kereskedelmi gyakorlat közzététele során igazolni tudják a megfelelő mennyiségű és minőségű bizonyítékokkal.Alapvetően a vállalkozások feladata, hogy üzleti titkaikat harmadik személyekkel szemben megvédjék, annak titokban tartásáról gondoskodjanak. A GVH, bár kiemelten nagy figyelmet fordít az üzleti titkok védelmére, az üzleti titok védelméről csak akkor tud megfelelően gondoskodni, ha a kérelmező megfelelő részletességgel, jól átgondoltan, kellően indokoltan, az eljárás megfelelő szakaszában terjeszti elő ilyen irányú kérelmét. 