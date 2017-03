Modern fiókkal bővült Csongrád megye legnagyobb szövetkezeti hitelintézete

Az április 3-án, hétfőn a kisteleki Szent László tér 2. alatt nyíló, közel 120 négyzetméteres fiókban öt munkatárs végez pénzügyi és tanácsadói tevékenységet. Az átmeneti időszakban az ATM változatlan helyen üzemel, majd rövid időn belül ezt is áthelyezik az új fiókba.– A munkatársak szakmailag felkészültek, amit számos ügyfél elégedettsége bizonyít – mondta, a régió vezetője. A régióvezető hozzátette, a fiók ügyfél- és hitelállományának növelése érdekében régiós hunter (értékesítő) kollégákat alkalmaznak, így törekedve a helyi vállalkozókkal való közvetlenebb kapcsolatépítésre. Az új fiókban lehetőség nyílik bizalmas tárgyaló igénybevételére, így az ügyfelek kérdéseikre úgy kaphatnak választ, hogy közben senki sem zavarja őket. A pénztári szolgálat is különleges, elzárt környezetben biztosítja a bizalmas kiszolgálást.Gedra Vajda Angyalka kiemelte, hogy a takarékszövetkezet életében a közelmúltban bekövetkezett egyesülési folyamatok pozitív változást eredményeztek. Egy sokkal tőkeerősebb, termékpalettájában gazdagabb takarékszövetkezetnél bankolhatnak az ügyfelek.A Homokhátsághoz tartozó kisteleki fiókban a legnépszerűbb termékek közé tartoznak a Széchenyi programban igénybe vehető kamatkedvezményes hitelek, ezek között a Széchenyi beruházási hitel, amely jelenleg az 5 százalékos kamattámogatásnak köszönhetően 0 százalék kamat mellett áll az ügyfelek rendelkezésére.Számos más pénzügyi szolgáltatás is igénybe vehető: lakás-előtakarékossági számla, a biztosítási termékek összes típusa, értékpapírszámla-megtakarítás és természetesen minden hagyományos pénzügyi szolgáltatás.A régióvezető arra biztatja az ügyfeleket, hogy éljenek a helyi bankolás lehetőségével, hiszen a PILLÉR Takarékszövetkezet az egyedüli pénzintézet, amelynek ilyen sok fiókja működik vidéki településeken, ezért méltó a vidék bankja elnevezésre., a PILLÉR Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője elmondta, átalakítással folytatják a korszerűsítési folyamatot. Decemberben adták át az új algyői fiókot. A takarékszövetkezet Csongrád megye, egyben az ország egyik legnagyobb, legerősebb szövetkezeti hitelintézete. 48 fiók, 30 ATM és közel 200 POS-terminál áll az ügyfelek rendelkezésére Hódmezővásárhelytől Makón, Szegeden át a Homokhátság centrumáig. (X)