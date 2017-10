Monster Downtown: egy hely, ahol mindenki jól érzi magát - Déli séf ajánlat a Monsterben

2014-ben pizzériaként indult a Monster története, amely annyira sikeresnek bizonyult, hogy előbb egy hamburgerező, street food jellegű éttermet nyitottak a Sever Centerben, majd tovább nőve és fejlődve idén márciusban megnyílt a Monster Downtown a Stefánián, a Belvárosi mozi mellett. A Monsteresektulajdonos vezetésével folyamatosan nőttek színvonalban és kínálatban is. Ma már közel 50 embernek adnak munkát. De ez nem jelenti azt, hogy nem keresik az újabb lehetőségeket.– Folyamatosan szeretnénk újat és mást mutatni. Nálunk nem kell kiöltözni, mi nem firkálunk a tányérra újragondolva az ételeket. A déli kínálatunkat se hívjuk menünek, ez a déli séf ajánlat. A la carte színvonalat kínálunk: 1490 forintért három fogás közül lehet választani, a limonádét ajándékba adjuk – magyarázta a tulajdonos.Beszélgetésünk alatt a tágas teraszon szolgálták fel a sütőtökkrémlevest bacon csipsszel és a Csáky rostélyost. A felgöngyölt, csodálatosan körbepirított hús lecsós alapon és fokhagymás krumplipürén érkezik. A selymes pürének kiváló kiegészítője a szaftos hús lecsós töltelékkel. Desszertként mogyorós-csokoládés kockát eszünk. A dekadens édesség kiváló választás, ügyesen egyensúlyoz a tömény sütemény és az üde desszert között. Az egyik falat kívánja a másikat, addig, hogy a végén szomorúan veszi észre az ember, hogy elfogyott a sütemény és ügyesen, a villájával próbálja összeszedni a tányér alján maradt csokoládéöntetet.A déli séf ajánlata ugyanazokból az alapanyagokból készül, mint bármely a la carte étel. A heti menüsorban egész héten elérhető egy tészta, egy fix főétel, levesek és kétfajta választható főétel. – Azt szeretnénk, hogy aki bejön ebédelni, az visszajöjjön vacsorázni is. A déli séf ajánlat egy ízelítő a nálunk elérhető minőségből. Mi nemcsak egy tányér ételt, hanem minőséget szeretnénk nyújtani – tette hozzá a tulajdonos.Attila azt is elmondta, ősszel a Monster Downtown étlapja a szezonnak megfelelően frissült. A tartalmasabb ételre vágyó társaságoknak a két- vagy négyszemélyes bajor malaclakomát ajánlják, amire a két csülök mellé oldalas, két szelet rántott tarja, háromféle kolbász, bajor káposzta és forgatott krumpli kerül. Bár az ételek egy része kiadós, emberes adag, köztük az igen népszerű BBQ oldalas; a könnyebb, kímélő ételekre, gourmet fogásokra vágyók is megtalálják a nekik tetsző ételeket a salátától a lazacon át a konfitált kacsacombig. Sőt, a desszertek is helyben készülnek.A tulajdonos hozzátette, nyitottak a vendégek véleményére, ezért örülnek, ha nem fogják vissza magukat és a dicséret mellett kritikával is illetik őket, hiszen abból tanulnak a legtöbbet.

A Monster galériája is megújult, ami kiválóan alkalmas 15-60 fős rendezvények, bulik, születésnapok, sajtótájékoztatók, csapatépítő tréningek megszervezésére. Az 550 négyzetméteres étteremben minden igényt ki tudnak szolgálni. – Próbálunk megújulni, de ragaszkodunk a magunk által megszabott minőséghez és színvonalhoz, igyekszünk nem követni és utánozni másokat. Nem vagyunk jobbak, mint a többiek, csak mások. Olyan hely szeretnénk lenni, ahol bárki jól érzi magát. Mi nem exkluzívak, hanem egyediek és minőségiek szeretnénk lenni – hangsúlyozta Mizsik Attila.Írja fel a Monster Downtown telefonszámát és honlapjának címét, és nagyobb társaság vagy csúcsidőben tervezett érkezés előtt hívja fel az éttermet, így biztosan jut hely Önöknek is!