Mozgásszervi, bőr- és belgyógyászati panaszokra is jó a gyulai gyógyvíz

Vízzel gyógyítanak gyógyszerek helyett



Fél évig is tarthat a Gyulai Várfürdőben kapott gyógykezelések jótékony hatása, amelyet az érkezés napjától igénybe vehetnek a betegek, akár OEP-támogatással is, és előzetes bejelentkezésre is van lehetőség.

– Nem csak Békés és Csongrád megyéből, de Budapestről, sőt az ország másik végéből, például Mosonmagyaróvárról is jár vissza hozzánk sok vendég, hogy élvezzék gyógyvizünk jótékony hatásait, és igénybe vegyék teljes körű fürdőgyógyászati kezeléseinket – mondta el dr. Zahorán Ágnes, a Gyulai Várfürdő reumatológusa. A szakorvostól megtudtuk: az alkáli-hidrogén-karbonátos gyógyvíz kiváló hatással van a mozgásszervi, az ideg- és bőrgyógyászati illetve belgyógyászati panaszok kezelésére. Ajánlható azoknak, akik krónikus derékfájdalommal, csípő- és térdízületi kopással, porckorong-problémákkal küzdenek, csontritkulásban szenvednek, de hatékony az érszűkületek, ekcéma és a pikkelysömör, illetve cukorbetegség miatti vérkeringési zavarok kezelésében is, valamint balesetek, ortopédiai és idegsebészeti műtétek utáni rehabilitációban. A gyógyvíz jótékony hatását ízületi kopásokra remekül kiegészíti az egyik legjobb minőségű, magas ásványianyag-tartalmú kolopi gyógyiszap is. – Komplex fürdőgyógyászati kezelést kínálunk a medence-, kád- és súlyfürdőtől az iszapon, a masszázson és tangentoron át a vízi tornáig, amely széleskörű fizioterápiás lehetőségekkel egészül ki – mondta el dr. Zahorán Ágnes. A kezeléseket OEP-támogatással is igénybe lehet venni, a szakorvosok által felírható évi kétszer tizenöt alkalmas fürdőkúra részeként, megfizethető áron, emellett pedig kedvezményes csomagokat is kínálnak. A fürdő szakembereivel való egyeztetés után akár azonnal elkezdhető a kúra, nem kell rá heteket-hónapokat várni. – Egy-egy kúra hatása akár fél éven át is tarthat, és gyógyszerek helyett a gyógyvízzel csillapíthatjuk például a mozgásszervi fájdalmakat – hangsúlyozta a reumatológus. Hozzátette: a Gyulai Várfürdő vonzerejéhez hozzájárul a családias hangulat, a barátságos munkatársak és a gyönyörű környezetet adó őspark is, amely nem csak a testi, de a lelki feltöltődést, kikapcsolódást is biztosítja.